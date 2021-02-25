«Вижу дочь и внуков, и боль проходит»: о чем сожалела Градова перед смертью?

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова была любима зрителем, но в последние годы жизни сожалела, что отдала так много сил и времени театру и кино. Актриса признавалась в редких интервью, что интерес к профессии утратила еще в начале 80-х годов. Позже она и вовсе отказалась от сцены.

По словам Градовой, до скоропостижной кончины ее первого супруга Андрея Миронова она ходила на работу, как на каторгу. А церемония прощания со знаменитым артистом оказалась для нее травмирующей. Гроб с телом Миронова поставили прямо на сцену — увидев это, Градова поняла, что уже не сможет подняться на нее и играть, как ни в чем не бывало.

«Меня спрашивают, что бы вы хотели изменить в своей жизни? А я отвечаю: категорически не соприкоснуться с театром и кино. После того как я пришла к Богу, мне еще долго пришлось убирать из себя то, что внесла актерская профессия», — говорила актриса.

Отдушиной для Екатерины Градовой были дети и внуки

Дочь Градовой Мария Миронова пошла по стопам звездных родителей. Во втором браке с Игорем Тимофеевым Екатерина Георгиевна также воспитала приемного сына Алексея — мальчика взяли из детского дома. Лишь любовь к родным и молитва помогали артистке справляться с недугами и темными мыслями: в эфире одного из шоу Первого канала она сокрушалась о смерти, которую будто предчувствовала, и признавалась, что не может смириться с жестокостью и неотвратимостью человеческой судьбы.

«Я бы хотела, чтобы у моих детей и внуков была вечная жизнь. У меня сейчас много диагнозов, которые доставляют мне боль. Но, когда я вижу дочь и внуков, эта боль проходит. Самое главное — жить с Богом. Он наш создатель, он решает, кому и когда уходить. Человек — такое великое, сложное существо, что он явно не создан для того, чтобы гнить в земле через 70 лет», — цитирует Градову Starhit.ru.

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье архитектора. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Народную любовь актриса завоевала благодаря роли в многосерийных телефильмах «Семнадцать мгновений весны» (там она сыграла радистку Кэт) и «Место встречи изменить нельзя».

Артистка скончалась в Москве 22 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Градову похоронили на Троекуровском кладбище. Неподалеку находится могила ушедшего из жизни 18 февраля Андрея Мягкова.

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