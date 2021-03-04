Немецкий инвестор не видит препятствий для завершения «Северного потока — 2»

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Егор Измалкин
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В компании Uniper заявили, что объект готов уже на 98%.

Немецкий инвестор не видит препятствий для завершения «Северного потока — 2»

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Тема:
Северный поток — 2

Технических препятствий для того, чтобы завершить строительство «Северного потока — 2» нет. Об этом заявил глава немецкой компании-инвестора Uniper Андреас Ширенбек.

Он отметил, что завершение проекта находится под пристальным вниманием.

«Мы уверены, что российская сторона завершит строительство трубопровода, как и было заявлено. Не вижу никаких технических рисков», — цитирует Ширенбека РИА Новости.

Кроме того, компания следит за текущими переговорами между странами Евросоюза и США, достаточно оптимистично оценивает решения, которые будут приняты по проекту, и надеется, что «рациональный подход возобладает». Глава Uniper заявил, что объект готов уже на 98%.

Как писал 5-tv.ru ранее, власти Германии заявили, что «Северный поток — 2» будет им нужен десятилетиями.

Тема:
Северный поток — 2
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