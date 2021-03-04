Технических препятствий для того, чтобы завершить строительство «Северного потока — 2» нет. Об этом заявил глава немецкой компании-инвестора Uniper Андреас Ширенбек.

Он отметил, что завершение проекта находится под пристальным вниманием.

«Мы уверены, что российская сторона завершит строительство трубопровода, как и было заявлено. Не вижу никаких технических рисков», — цитирует Ширенбека РИА Новости.

Кроме того, компания следит за текущими переговорами между странами Евросоюза и США, достаточно оптимистично оценивает решения, которые будут приняты по проекту, и надеется, что «рациональный подход возобладает». Глава Uniper заявил, что объект готов уже на 98%.

Как писал 5-tv.ru ранее, власти Германии заявили, что «Северный поток — 2» будет им нужен десятилетиями.