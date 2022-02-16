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Любовь или желание: что стоимость подарка говорит об отношении мужчины к женщине?

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист Эксклюзив 10 131

Психолог объяснила, в каких случаях кавалеры выбирают более дешевые презенты, чем могут себе позволить.

Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Говорят, дорог не подарок, дорого внимание. Но не секрет, что по тому, какое подношение делает женщине мужчина, она неизменно пытается понять, как на самом деле он к ней относится. Может ли пролить свет на это цена подарка, 5-tv.ru рассказала психолог Даша Город.

По словам специалиста, стоимость презента однозначно является говорящим фактором в этом вопросе. Но важно помнить, что сам по себе подарок — уже знак расположения к вам кавалера. Причем это касается как недавних, так и уже устоявшихся отношений.

«Если мужчина делает женщине подарки, это говорит о его заинтересованности. О том, что он готов в эти отношения инвестировать не только свои деньги, но и внимание. И, конечно, цена подарка показывает не столько любовь, сколько желание мужчины завоевать женщину», — заметила психолог.

Если у мужчины есть возможность делать дорогие подарки, но он дарит своей даме какие-то безделушки, для этого может быть три причины, отметила эксперт.

«Первая причина — скорее всего, эти отношения для него ничего не значат. Он не готов в них инвестировать. Второе, он просто не умеет дарить подарки. Его можно этому научить. И третья причина, это внутреннее непозволение женщины принимать подарки», — рассказала психолог.

В последнем случае, по ее словам, это может быть следствием психотравмы, полученной в раннем детстве. Над такими проблемами можно и нужно работать, в том числе на групповых тренингах.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем могут рассказать подаренные мужчиной цветы.

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