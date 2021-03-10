Друг семьи Людмилы Лядовой рассказал, как умирала известная певица

Смерть известной певицы Людмилы Лядовой стала внезапной — после госпитализации она находилась в стабильном состоянии и даже шла на поправку. Об этом 5-tv.ru сообщил друг семьи Людмилы Алексеевны, адвокат Виктор Дворовенко.

«Она плохо себя чувствовала, у нее поднялась температура, и было принято незамедлительно решение ее госпитализировать в больницу. После нескольких дней в больнице она почувствовала себя неважно в связи с кислородной недостаточностью, и руководством больницы было принято решение о переводе ее в реанимационное отделение на поточный кислород», — рассказал Дворовенко о госпитализации артистки.

По его словам, после этого Людмила Алексеевна находилась в стабильном состоянии и даже начала кушать. Однако внезапно ее состояние ухудшилось.

«Она была в сознании абсолютно, реагировала на все просьбы докторов, то есть она старалась выполнять все задачи, которые перед ней врачи ставили, но сегодня ночью (10 марта — Прим. ред.) у нее обострилось состояние, и она скончалась», — сообщил друг семьи певицы.

Также Дворовенко кратко рассказал о том, какой запомнит Людмилу Лядову.

«Людмила Алексеевна была потрясающим человеком. Она была членом нашей семьи. Более того, она была великолепным композитором, замечательным человеком. Она была великолепным артистом, нам ее будет очень не хватать», — подытожил адвокат.

Как сообщал 5-tv.ru, о смерти известной певице Людмилы Лядовой на 96-м году стало известно утром 10 марта. В конце февраля звезда советской эстрады заболела коронавирусной инфекцией, 26 числа того же месяца ее экстренно госпитализировали.

5-tv.ru также публиковал большой материал о том, как сложилась судьба Людмилы Лядовой, и почему она была несчастной, несмотря на любовь миллионов поклонников.