«Словно невеста»: Киркоров подарил своей спутнице необыкновенный наряд

Филиппа Киркорова уже не в первый раз замечают в компании стройной красавицы Кати Гусевой. В этом нет ничего удивительного — девушка обладает запоминающейся внешностью и очень популярна в диджейских кругах. Недавно состоялась закрытая вечеринка, в честь дня рождения Гусевой.

Необыкновенной женщине — особенный подарок, поэтому Киркоров презентовал своей спутнице эксклюзивный наряд, созданный в ходе коллаборации известного дизайнера Simone Rocha с масс — маркетом H&M. Певец вручил Гусевой розовую сумку-шоппер и кружевную накидку.

«Я в ней словно невеста!» — прокомментировала презент Киркорова девушка.

Занимательно, что Катя Гусева не раз признавалась в различных интервью, что считает Киркорова своим эталоном мужчины.

«Он красивый, очень модный, стильный, умный. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше. Кроме советов в шоу-бизнесе, Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр», — передает слова диджея KP.RU.

По признанию Гусевой именно звезда российской эстрады повлиял на формирование ее оригинального стиля в одежде. До встречи с Киркоровым девушка была более консервативна и предпочитала классические образы со строгими костюмами и шпильками.

Помимо короля российской эстрады день рождения Гусевой посетили и другие звезды шоу-бизнеса — Алика Смехова, одна из солисток «Блестящих» Ксения Новикова, телеведущие и иллюзионисты братья Сафроновы и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вечеринку-маскарад в честь дня рождения телеведущей и блогера Насти Ивлевой пришли Алла Пугачева и Максим Галкин.