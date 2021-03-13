«Словно невеста»: Киркоров подарил своей спутнице необыкновенный наряд
Звезда российской эстрады оригинально поздравил Катю Гусеву на закрытой вечеринке в честь ее дня рождения.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Филиппа Киркорова уже не в первый раз замечают в компании стройной красавицы Кати Гусевой. В этом нет ничего удивительного — девушка обладает запоминающейся внешностью и очень популярна в диджейских кругах. Недавно состоялась закрытая вечеринка, в честь дня рождения Гусевой.
Необыкновенной женщине — особенный подарок, поэтому Киркоров презентовал своей спутнице эксклюзивный наряд, созданный в ходе коллаборации известного дизайнера Simone Rocha с масс — маркетом H&M. Певец вручил Гусевой розовую сумку-шоппер и кружевную накидку.
«Я в ней словно невеста!» — прокомментировала презент Киркорова девушка.
Занимательно, что Катя Гусева не раз признавалась в различных интервью, что считает Киркорова своим эталоном мужчины.
«Он красивый, очень модный, стильный, умный. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше. Кроме советов в шоу-бизнесе, Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр», — передает слова диджея KP.RU.
По признанию Гусевой именно звезда российской эстрады повлиял на формирование ее оригинального стиля в одежде. До встречи с Киркоровым девушка была более консервативна и предпочитала классические образы со строгими костюмами и шпильками.
Помимо короля российской эстрады день рождения Гусевой посетили и другие звезды шоу-бизнеса — Алика Смехова, одна из солисток «Блестящих» Ксения Новикова, телеведущие и иллюзионисты братья Сафроновы и многие другие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вечеринку-маскарад в честь дня рождения телеведущей и блогера Насти Ивлевой пришли Алла Пугачева и Максим Галкин.
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