Все для красоты: лучшие даты марта, чтобы сесть на диету и пойти к косметологу

Календарная весна началась, и пора бы начать «худеть к лету», но никак не получается? Возможно, все дело в том, что вы выбираете для этого неправильные даты. Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, когда в марте лучше всего заняться своей красотой.

В любой диете самое главное — придерживаться выбранного плана питания и не срываться из-за соблазнов. Еще лучше это работает в сочетании с занятиями спортом и отказом от вредных привычек.

«Самые сильные даты, чтобы избавиться от ненужного (вредной привычки и лишнего веса) — 16 марта и 2 апреля. Также хороши 21 и 28 марта, но лучше использовать их в комплексе, — рассказала астролог. — Например, 16 марта сесть на диету, 21 марта начать заниматься спортом».

Если поступить именно так, то велики шансы, что удастся удержаться от переедания и вредной еды.

Любая женщина хочет быть не только здоровой, но и красивой. Маникюр, татуаж, уколы красоты, аппаратные процедуры, любой визит к косметологу тоже лучше назначать на «подходящие дни».

Елена Егорова рассчитала не только лучшие даты марта, но и время суток для таких мероприятий.

«Рекомендую воспользоваться самыми лучшими днями, чтобы не пришлось переделывать и понравился результат, — сказала эксперт по звездам. — Это 16 марта с 12:00 до 14:00 и 28 марта с 08:00 до 10:00 или с 20:00 до 00:00 вечера».

А вот процедуры по шлифовке лица, удалению нежелательных волос или папиллом с лица — это уже визиты другого толка.

«Процедуры избавления лучше всего пройдут 21 марта и 2 апреля», — добавила Егорова.

Ранее 5-tv.ru писал, когда лучше идти к парикмахеру в марте.