Горюющую о смерти единственного сына Раису Рязанову приютили чужие люди

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Рита Цветкова
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Звезду фильма «Москва слезам не верит» как родную приняла в своем доме семья актера Александра Мохова.

Горюющую о смерти единственного сына Раису Рязанову приютили чужие люди

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

После смерти единственного и горячо любимого сына актриса Раиса Рязанова едва справилась с горем, но неравнодушные, хоть и чужие по сути люди не оставили 76-летнюю артистку в беде. Семья ее коллеги по цеху Александра Мохова приняла звезду фильма «Москва слезам не верит» как родную. Несмотря на то, что у Рязановой есть невестка и повзрослевший внук, она предпочла принять помощь Мохова и осталась жить в его загородном доме.

Заслуженный артист России Александр МоховЗаслуженный артист России Александр Мохов. Globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Сын Раисы Ивановны, застуженный артист России Данила Петров скончался в январе 2020 года из-за оторвавшегося тромба. Спустя два года после трагедии мать все еще не смирилась с утратой — она плачет каждый раз, вспоминая о покойном, часто приходит к его могиле на Троекуровском кладбище. Актриса признается, что даже ей самой не понятно, откуда берутся силы вставать по утрам. Живет по инерции, говорит она.

Мохов, его жена и четырехлетний сын Матвей встретили Рязанову очень тепло, и соседство с ней для них ничуть не обременительно. Раису Ивановну мальчик зовет нежно Раечкой, хотя букву «р» еще плохо выговаривает. Приютивший артистку Мохов был настойчив в желании увезти Рязанову к себе. Увидев, в каком состоянии она была после смерти Петрова, он ни минуты не раздумывал, чтобы забрать ее и возражений не принял.

«Я очень рад, что Раиса Ивановна не отказалась и пока нас терпит на нашей территории», — сказал Мохов в эфире одного из ток-шоу на Первом канале.

Рязанова проявляет стойкость. Несмотря на обрушившееся на нее горе, продолжает играть в театре — по 12 спектаклей в месяц. Летом звезда работает в огороде — помогает отвлекаться от печальных мыслей.

Ранее 5-tv.ru писал об уходе из жизни знаменитых артистов Стахана Рахимова и Аллы Иошпе. Дочь музыкантов Татьяна Рахимова рассказала о мистических совпадениях, связанных со смертью родителей.

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