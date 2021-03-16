Кому ни в коем случае нельзя поститься? — объясняет врач

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 544

Время подготовки к Пасхе в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Allexander Makarov; 5-tv.ru

Строгий пост — практика, которая может навредить организму из-за отказа от множества продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу и получаем вместе с ней необходимые вещества. Врач семейной медицины Юрий Ярошенко в интервью 5-tv.ru рассказал о людях, которым ни в коем случае нельзя поститься.

«Это достаточно вредная история, она предполагает резкий отказ от большого количества еды, а затем с резким разговением, когда люди начинают питаться всем подряд — такие качели никому не нужны», — пояснил специалист.

Он напомнил, что даже в церкви есть категория людей, кому разрешается отступать от поста — это те, кто занимается тяжелым физическим трудом, те, кто болеет, в том числе онкологическими и инфекционными заболеваниями.

«Человек болеющий требует много белка. Есть такое понятие катаболизм, когда разрушаются свои белки для того, чтобы привести организм в порядок. Дефицит белка, который мы потребляем с пищей, приведет к тому, что организм начнет пожирать себя сам», — рассказал Ярошенко.

По словам врача, поститься нельзя беременным женщинам и детям до 16 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и нельзя есть во время Великого поста. В этом году он продлится с 15 марта по 1 мая.

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