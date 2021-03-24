«Это был первый укол». Песков ответил на вопросы о вакцинации Путина

Владимиру Путину предстоит сделать второй укол вакцины от коронавируса через три недели. Об этом в ходе брифинга рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это был первый укол, соответственно, недельки через три — второй», — сказал представитель Кремля.

Однако ажиотаж в прессе, вызванный вакцинацией российского лидера, не утихал, все пытались понять, какой именно из трех отечественных препаратов вкололи главе государства. Песков же продолжал держать интригу.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежные, абсолютно эффективные, абсолютно безопасные, никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. Какую именно вакцину выбрал президент, знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — сказал Песков.

Между тем, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко нашел объяснение тому, почему Путин так долго не делал прививку. По его словам, два месяца назад в стране еще не были поставлены на поток объемы производства вакцины. И глава государства, вероятно, не хотел спешить, так как еще не все регионы России были обеспечены препаратом. Песков подтвердил этот довод.

«Онищенко прав, это действительно так, в январе производство было еще недостаточным для полного удовлетворения регионов, к слову сказать, сам спрос тоже. Сам спрос тоже увеличивается по нарастающей, не скачкообразно. Вакцинация президента — это хороший пример для многих и многих граждан, по крайней мере, мы надеемся, что так и будет», — заметил Песков.

На сегодняшний день в стране имеется три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последняя из них только на днях поступит в гражданский оборот. Массовые поставки в регионы в достаточных объемах удалось нарастить сравнительно недавно первой из вакцин. Отличия препаратов таковы: интервал между уколами двумя компонентами «Спутника V» составляет три недели, «ЭпиВакКороны» — две-три недели, а последней разработки — две недели. Максимальную длительность защиты от коронавируса обеспечивает только первая российская вакцина — два года. Она же разрешена для применения пациентам старше 60 лет. Эффективность «Спутника V» оценивается в 91,4%, в тяжелых случаях — 100%. У «ЭпиВакКороны» действие препарата аналогично, у «КовиВак» — лишь 85%. Побочные эффекты у первой отечественной разработки отсутствуют, впрочем, накануне Путин заявлял, что все российские вакцины надежны и безопасны.

По словам Пескова, после прививки самочувствие российского лидера в норме. На уточняющий вопрос журналистов пресс-секретарь президента заметил, что далеко не у всех привитых наблюдаются повышение температуры или другие осложнения даже в первый день после укола. Что касается активности Путина после вакцинации, он сообщил, что ему не известно, ограничивает ли политик себя в физических нагрузках, но допускает такое осторожное поведение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Песков объяснил причины закрытости мероприятия по вакцинации Владимира Путина.