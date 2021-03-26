«Газпром» назвал дату завершения строительства «Северного потока — 2»
В настоящий момент укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.
Фото: ТАСС / Jens Büttner
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено еще до конца 2021 года. С таким заявлением выступил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
По его словам, работы выполнены уже на 90-92%.
«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — уточнил Зубков.
Как пишет ТАСС, «Газпром» не планирует пересматривать контракты с Украиной на фоне недавних заявлений в немецкой прессе. Там говорилось, что Германия якобы подняла вопрос об укреплении украинского энергетического сектора во время переговоров с Америкой.
«Главное — закончить „Северный поток — 2“ и продолжать (поставлять — Прим. ред.) те объемы, которые предусмотрены в контрактах, поставлять через Украину, и никто эти вопросы не снимает», — заверил Виктор Зубков.
«Северный поток — 2» — масштабный проект по строительству двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. В конце 2019 года работы пришлось остановить — из-за угроз санкций со стороны США от укладки труб отказалась швейцарская компания Allseas. В итоге год спустя строительство возобновилось силами России. Сейчас трубы укладывают на территории вод Дании.
Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США призвал Германию противостоять «Северному потоку — 2».
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