«Была вместе с ним»: жена сбитого поездом отговаривала мужа прыгать на пути

Трагедии на железнодорожной станции на юге Москвы, где в ночь на 27 марта «Ласточка» сбил троих человек, могло не произойти. Елена Адамова, супруга погибшего под колесами поезда мужчины, пыталась отговорить мужа прыгать с платформы на пути. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

«Была вместе с ним. Я не успела спрыгнуть. Они спрыгнули, а я говорю, что поезд едет. Я только успела крикнуть и все. Я говорю, давайте обойдем. Где-то здесь же есть, где обойти. А они решили, ближе так будет. Он спустился сам, я ему сумку одну отдала. Он мне говорит: «Прыгай». Я говорю: «Лучше я обойду, не буду ноги ломать“», — поделилась женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на станции в районе улицы Подольских курсантов пассажирский электропоезд сбил трех человек, двое из них погибли.

Еще одного мужчину состав только зацепил, от удара его отбросило под платформу, что и позволило ему спастись. Выживший после столкновения с «Ласточкой» ранее рассказал 5-tv.ru детали трагедии.

Также 5-tv.ru публиковал видео с платформы, где электричка сбила людей — кадры 18+.