«Поздравьте меня»: новая жена Жигунова взяла фамилию актера

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Анастасия Шадская
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Для звезды театра и кино этот брак стал третьим по счету, для его новоиспеченной супруги Виктории Ворожбит — вторым.

Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey

Новая жена актера Сергея Жигунова — журналистка Виктория Ворожбит — взяла после свадьбы фамилию новоиспеченного супруга. Об этом счастливый заслуженный артист России сообщил своим подписчикам в Instagram.

Звезда «Гадремаринов» выбрал для публикации совместный снимок с новой супругой.

«Поздравьте меня. Вика взяла мою фамилию», — просто написал он.

Ранее намек на это дала сама Виктория. Опубликовав первое фото со свадьбы, она назвала себя и нового мужа просто «Жигуновыми».

Instagram @zhigunov_sergey

Подписчики Сергея порадовались его семейному счастью.

«От души поздравляю»;

«Красивая пара»;

«Мира и добра»;

«Счастья на долгие годы», - написали они в комментариях.

58-летний Сергей ранее был дважды женат, но оба раза на актрисе Вере Новиковой. Они расходились в 2007 году после 22 лет брака из-за связи Жигунова с актрисой Анастасией Заворотнюк. В 2009 году опять поженились, но в 2020 году снова развелись.

Именно в прошлом году во время пандемии Жигунов стал встречаться с Ворожбит. Он не афишировал это, но, очевидно, сила чувств была столь велика, что они с Викторией решили пожениться. 26 марта он опубликовал «говорящее» фото с обручальным кольцом на пальце, а днем позже признался, что снова женился.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог думает о совместном будущей Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит.

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