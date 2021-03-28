Луна Червя! Каким будет первое суперлуние в 2021 году?

Первое полнолуние после дня весеннего равноденствия ожидает жителей Земли уже в это воскресенье, 28 марта. О нем многие говорят как о первом в этом году суперлунии.

Согласно толкованию этого термина астрологом Ричардом Ноллом, суперлуние отличается тем, что новая или полная Луна совпадает в пределах 90% с моментом максимального сближения спутника Земли с нею. С этой точки зрения, мартовское полнолуние не будет являться суперлунием. Но в этот день холодная покровительница ночи будет достаточно близко к Земле — всего в 362 170 километрах. Это полнолуние станет четвертым по близости к нашей планете в нынешнем году.

О суперлунии ходит множество легенд и мифов. Так, один из них гласит, что в это время Луна кажется намного больше, и это якобы можно увидеть невооруженным глазом. На самом деле, разглядеть это без помощи телескопа или подзорной трубы довольно сложно, но все же это явление считается любопытным и для простых наблюдателей. Кроме того, суперлуние часто путают с лунной иллюзией — когда Луна кажется более крупной чем обычно, но это совершенно разные с астрономической точки зрения события.

Всего в этом году человечество сможет увидеть два суперлуния — 27 апреля и 26 мая. Мартовскую же Луну принято называть Луной Червя. Это связано с тем, что в этом месяце земля прогревается, и в ней появляются дождевые черви. Их приход считается явным признаком того, что весна уже вступила в свои права, пишет издание «Астрономические новости».

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз от Василисы Володиной с 21 марта по 14 апреля.