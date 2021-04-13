«Глупый хайп»: Цымбалюк-Романовская высказалась о конфликте Долиной и Карнавал

Конфликт между певицей Ларисой Долиной и звездой интернета Валей Карнавал на самом деле является простым недоразумением. Такого мнения придерживается последняя жена Армена Джигарханяна и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. По ее словам, просто обе стороны работают в разных жанрах, и это надо учитывать.

«Я не вижу конфликта, потому что если бы она была профессиональная певица, то это было бы стыдно, а поскольку она тиктокерша, то в этом ничего страшного. Лариса Александровна как профессионал права, она же не может похвалить человека, который не умеет петь. Она же профессиональная певица, народная артистка. Здесь условия неравные. И иногда бывает хайп вот такой глупый, это просто нелепая ситуация», — высказалась девушка в беседе с 5-tv.ru.

Цымбалюк-Романовская также добавила, что понимает позицию Долиной, но необходимо понимать, что блогеры сами по себе не являются артистами.

«Она же любитель. Тиктокер — это же не вокалист, не певец, ни артист. TikTok это совсем другой жанр. Тут не равноценные условия. Каждый по-своему прав, просто выбор гостей изначально странный. Долина как профессионал абсолютно права. Этой девочке сколько — 19? Она, может, просто не понимает, что ей не стоило в эту игру играть. Пусть она занимается своим жанром», — подытожила пианистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лариса Долина устроила скандал на шоу Максима Галкина, набросившись на 19-летнюю тиктокершу. В ответ на обвинения в отсутствии певческих данных Валя Карнавал просто назвала цифры — 14 миллионов подписчиков и пятое место в списке самых богатых тиктокеров, по версии Forbes. Джазовая исполнительница в какой-то момент даже пригрозила уйти с программы, однако Максиму Галкину удалось уговорить ее остаться до конца шоу.