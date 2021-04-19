График сформирован: когда «застрявшие» в Турции россияне смогут вернуться на родину?
Росавиация создала специальный оперштаб, который отвечает за вывозные рейсы из Антальи, Стамбула и других турецких городов.
Фото: ТАСС / HAYOUNG JEON
С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за опасной эпидемиологической ситуации. На это время отменили все чартерные и регулярные рейсы, кроме обратных, на которых туристы смогут вернуться домой. На площадке Росавиации создали оперативный штаб по организации возвращения граждан Российской Федерации с территории Турецкой Республики. Десять авиакомпаний уже сформировали график вывозных рейсов.
Например, с 13 по 14 апреля «Аэрофлот» выполнил семь вывозных рейсов. Еще один рейс запланирован на 18 апреля, после этого самолеты «Аэрофлота» будут летать из Турции в Москву дважды в неделю. Для возвращения на Родину пассажиров «Аэрофлота» из Антальи запланировано выполнение еще двух спецрейсов по маршруту «Анталья — Москва»: 24 и 30 апреля.
А авиакомпания S7 Airlines выполнит 14 рейсов, на которых россияне прилетят домой. С подробным графиком спецрейсов различных авиакомпаний можно ознакомиться на официальном сайте Росавиации.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда россияне смогут посетить Барселону.
- 19 апр
- В Роспотребнадзоре дали оценку уровню иммунитета к COVID-19 в регионах страны
- 19 апр
- Сибирский и северо-западный: в России формируются два новых варианта коронавируса
- 19 апр
- Российские ученые научили нейросеть выявлять COVID-19 по рентгеновским снимкам
- 19 апр
- Турецкий ученый опроверг одобрение производства «Спутника V» в стране
- 19 апр
- Старейшая свидетельница Сталинградской битвы сделала прививку от коронавируса
- 19 апр
- Мировой футбол на грани раскола: зачем топ-клубам Европы понадобилась Суперлига
- 19 апр
- Стало известно, сколько тысяч россиян остаются в Турции
- 18 апр
- Борьба продолжается! Как остановить пандемию COVID-19 в России?
- 17 апр
- «Ох уж этот вырез»: Лобода в сногсшибательном платье вышла с больничного по COVID
- 17 апр
- В Великобритании выявили новый мутировавший штамм COVID-19
Читайте также
32%
-1.43 90.46
-1.77
Нашли ошибку?