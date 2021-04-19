График сформирован: когда «застрявшие» в Турции россияне смогут вернуться на родину?

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за опасной эпидемиологической ситуации. На это время отменили все чартерные и регулярные рейсы, кроме обратных, на которых туристы смогут вернуться домой. На площадке Росавиации создали оперативный штаб по организации возвращения граждан Российской Федерации с территории Турецкой Республики. Десять авиакомпаний уже сформировали график вывозных рейсов.

Например, с 13 по 14 апреля «Аэрофлот» выполнил семь вывозных рейсов. Еще один рейс запланирован на 18 апреля, после этого самолеты «Аэрофлота» будут летать из Турции в Москву дважды в неделю. Для возвращения на Родину пассажиров «Аэрофлота» из Антальи запланировано выполнение еще двух спецрейсов по маршруту «Анталья — Москва»: 24 и 30 апреля.

А авиакомпания S7 Airlines выполнит 14 рейсов, на которых россияне прилетят домой. С подробным графиком спецрейсов различных авиакомпаний можно ознакомиться на официальном сайте Росавиации.

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