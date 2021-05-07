Тодоренко поет в караоке с подругами, пока ее муж Топалов лежит в больнице

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Алиса Маркова
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Экс-солиста группы Smash! госпитализировали 5 мая. После артист разместил в Instаgrаm несколько кадров, как он лежит на больничной койке с трубкой, торчащей из живота.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко показала, как проводит ночь с четверга на пятницу, 7 мая. На своей странице в Instagram в разделе сторис звезда «Орла и решки» опубликовала запись, на которой видно, как она в компании своих подруг отдыхает в караоке и поет песни.

А вот ее супруг, бывший солист группы Smash! Влад Топалов, в настоящее время лежит в больнице. В четверг, 6 мая, выяснилось, что за день до этого популярный артист был госпитализирован. Его состояние оценивается, как нормальное, угрозы жизни и здоровью музыканта нет. Судя по всему, это действительно так, иначе Регина Тодоренко наверняка не отправилась бы отдыхать в караоке.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru PR-директор певца Нина Пономаренко рассказала о его самочувствии после экстренной госпитализации 5 мая, отметив, что «все у всех прекрасно». В то же время менеджер, сотрудничающий с Владом Топаловым, оказался не в курсе ситуации. Он сообщил, что менее суток назад общался с Топаловым и тот чувствовал себя хорошо. Никакой информации о госпитализации артиста ему не поступало.

6 мая Регина Тодоренко весь день провела с мужем в больнице. Что с ним случилось до сих пор не известно.

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