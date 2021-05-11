В Татарстане 12 мая объявлен Днем траура. По предварительным данным, во время нападения преступников на школу в Казани жертвами стали, в основном, дети. Более двадцати получили ранения. Несколько человек в крайне тяжелом состоянии. Атака на школу произошла в самый разгар учебного дня. Злоумышленник ворвался в учебное заведение и открыл стрельбу. По словам очевидцев, также, были слышны взрывы. Хроника трагедии в материале Артема Логвинова.

Эта запись сделана в первые минуты после нападения. Раненые школьники на траве. Помощь оказывают очевидцы. Ждут, когда прибудут медики. Позже реанимобили доставят всех пострадавших в больницу.

Уже известно — врачам удалось спасти жизнь десятилетнего мальчика, который получил тяжелые травмы, когда выпрыгнул из окна. Такой тяжелый выбор сделать пришлось многим школьникам. Жители соседних домов наблюдали за развитием трагических событий из окон. Это хорошо видно на этих кадрах. Над зданием поднимается дым. Слышны громкие крики и хлопки.

«Господи, господи! Прыгают!»

Это кадры, снятые прямо в здании школы. Дети бегут на улицу, успевая снять последствия взрыва, который устроили нападавшие. Обломками усыпан коридор. Стекла выбиты. Масштабы разрушений хорошо видны и снаружи.

«Там ужасный дым и просто люди лежат. И еще говорят из окон стреляют, но мы не знаем откуда».

«Мы начали бежать к решеткам сзади школы и начали выбираться от территории, чтобы в нас не попали пулей».

По информации 5-tv.ru, установлено, что нападавший зашел в гимназию № 175 на улице Файзи в 9.28 в черной экипировке и маской на лице. После этого он взорвал самодельное взрывное устройство (СВУ). Первой сопротивление нападавшему оказала работавшая на вахте женщина. Она успела нажать тревожную кнопку. В это же время, 9.28, на номер 112 поступил звонок от проходившего мимо школы мужчины. Он сообщил, что в школе слышны выстрелы.

Наряд Росгвардии прибыл на место через три минуты и 30 секунд после нажатия тревожной кнопки. Следом по линии 112 появился наряд ППС. Именно за эти считанные минут нападавший успел вбежать в один из классов и расстрелять детей.

Злоумышленника удалось обезвредить очень быстро. Девятнадцатилетний юноша задержан. Вот он на асфальте, уже скован наручниками. Сопротивления не оказывает. Полицейский не церемонится. Понимает, преступник все еще может представлять опасность. Кроме того, по некоторым данным, он сообщил — по адресу своей прописки оставил взрывное устройство.

После того, как прозвучали первые выстрелы, учителя и ученики начали звонить в экстренные службы. Сообщалось, что нападавших было двое. Однако после в МВД республики заявили — стрелял все-таки один человек. Его задержали. По итогу, жертвами стали семь детей и двое взрослых. Это была учительница восьмого класса.

Личность задержанного уже установили — 19-летний Ильназ Галевиев. О нем пока известно немного. Ясно только, что школу окончил давно. Оружием владел легально. Перед нападением оставил запись в соцсетях, где назвал своих жертв биомусором.

«Других пособников пока не определили. Идут следственные действия. Все силы развернуты», — заявил журналистам глава республики Рустам Минниханов.

Впереди уже другая работа. Предстоит выяснить — что двигало нападавшим. И зачем было открывать огонь по невинным восьмиклассникам.