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«Агрессия и подавление»: как манера общения Зеленского с Путиным отражает его состояние

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Виктория Андреева
Эксклюзив 5 489

Эксперт в области коммуникации человека Светлана Пешенькова объяснила, почему властолюбие может «убить» скандально известного политика.

Фото, видео: www.globallookpress / Serg Glovny; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Два года назад, в мае 2019-го, президентом Украины стал Владимир Зеленский. Мало кто верил, что перспективный бизнесмен и знаменитый комик сможет выиграть выборы. Однако по итогам второго тура его поддержали 73,23% всех избирателей.

Довольны ли украинцы своим решением сегодня? Сказать достаточно трудно. Кто-то считает, что Зеленский начал менять страну к лучшему, другие винят его во всех прегрешениях. Бесконечно обсуждается тема конфликта в Донбассе и бездействие президента, его способность за одну минуту разорвать все дипломатические отношения.

Как бы то ни было, Владимир Зеленский по-прежнему у власти и отчаянно пробует наладить ситуацию. Удастся ли это бывшему шоумену и как президентский пост его изменил — на тему порассуждала эксперт в области коммуникации, чтений эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова.

Игра не стоила свеч?

В беседе с 5-tv.ru специалист указала на сильные изменения во внешности Зеленского. По ее мнению, это — нехороший признак.

Пешенькова призвала еще раз пересмотреть запись с инаугурации президента Украины. Он произносит речь так эмоционально, так живо, что кажется, он с нетерпением ждет часа, когда сможет приступить к делам. Владимир Зеленский был абсолютно не похож на других политиков — много мимики и жестов, крайне открытый и доверчивый.

«Когда он произносит речь, несмотря на то, что она заготовлена, мы видим большое количество искренних переживаний — на лбу брови домиком. Это говорит о том, что его действительно волнует то, зачем он пришел. Он понимает, что хочет чего-то важного для своей страны», — уточнила Светлана Пешенькова.

Но вот прошло два года, и перед украинцами вещает угнетенный, раздавленный и вымотанный человек. С каждым днем высказывания становятся все суше, грубее. В речах появляется больше острот и колкостей. Все оказалось не так, как мечтал Зеленский?

«Вероятнее всего, он столкнулся с большим количеством противоречий, сложностей. Власть — это не только пост, но и коммуникация внутри страны. Владимир Зеленский не может чувствовать себя свободно в рамках той должности, на которой стоит. Конечно, это находит отклик в теле», — отмечает Пешенькова.

 
 
 
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Публикация от Diana (@dinemochka)

Недовольство президента Украины собой и событиями вокруг выдают напряженные скулы, огромное количество мимических морщин. Некогда свободный и раскрепощенный Зеленский больше не может выплескивать эмоции, как во времена КВН. И это сильно сказывается на психическом состоянии.

«Если посмотреть обращение Зеленского к Владимиру Путину, то там тоже мы видим много агрессии и подавлений. Это говорит о том, что, с одной стороны, формат взаимодействия ему не очень приятен; с другой стороны, он находится в „темнице“ из-за реакций, которые не может сказать открыто. Дело даже не в обращении к Путину, а вообще к ситуации, в которой он находится», — заключила собеседница 5-tv.ru.

Светлана Пешенькова обращает внимание, что всего за два года правления Владимир Зеленский из улыбчивого и обаятельного молодого мужчины превратился в грозного постаревшего и осунувшегося политика. А ведь ему всего 43 года.

«Если до этого он занимался юмором и через юмор многое проживал, то сейчас находится в непростой ситуации. Мы, конечно, понимаем, что ему необходимо заниматься своим эмоциональным здоровьем. Я надеюсь, что он сможет привести себя в порядок, и это не повлияет на его дальнейшую судьбу», — констатировала Светлана Пешенькова.

www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya, Serg Glovny, Stephanie Lecocq

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие страхи мешают Владимиру Зеленскому услышать голос народа.

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