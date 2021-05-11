По улицам с ружьем: идущий расстреливать людей в казанскую школу подозреваемый попал на видео

В социальных сетях опубликовано видео с подозреваемым в стрельбе в казанской школе, снятое незадолго до ЧП в образовательном учреждении. На кадрах, которые предоставил Telegram-канал «Двач/Ньюсач», юноша спокойно идет по улицам города с ружьем. Предположительно, молодой человек как раз направлялся к гимназии, где совершил нападение на учеников.

Трагедия унесла жизни восьми детей и двоих взрослых. Еще 21 человек госпитализированы.

По предварительным данным, 19-летнему подозреваемому грозит пожизненное заключение. Часть 2 статьи 105, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает также смертную казнь, но в России на нее введен мораторий.