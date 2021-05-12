«Из легких вытащили 6 дробин»: отец раненого восьмиклассника из школы в Казани о последствиях

Отец одного из пострадавших в результате трагедии в казанской гимназии рассказал о последствиях. Сын Руслана Хамитова Тимур З. учится в том самом 8 «А» классе казанской школы, где, по версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев, арестованный на данный момент судом, устроил кровавую бойню.

По словам мужчины, его 14-летний ребенок получил тяжелые ранения, был прооперирован в Казани, а сейчас доставлен для дальнейшего лечения в Москву. Медики ввели мальчика в состояние искусственной комы.

«Врачи пока полную информацию не дают, чтобы мы не паниковали. На данный момент сказали, что прооперировали легкие, вытащили шесть дробин. Состояние пока стабильное. Он находится в искусственной коме под ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — Прим. ред.). Пока не отключают, потому что боятся, что не сможет сам дышать», — рассказал Хамитов в беседе с 5-tv.ru.

Мужчина добавил, что еще одна дробина застряла у Тимура в области шеи, однако казанские медики не стали ее извлекать, так как мальчик и без того перенес тяжелую операцию на легких. Это предстоит сделать их коллегам в Москве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, суд арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, подозреваемого в нападении на школу № 175 в Казани. Незадолго до этого задержанный признался, что именно он устроил стрельбу в учебном заведении.