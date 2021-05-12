«Из легких вытащили 6 дробин»: отец раненого восьмиклассника из школы в Казани о последствиях

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 2 006

Ученика 8 «А» Тимура З. в состоянии комы доставили в Москву.

Фото, видео: ТАСС / Anton Raykhshtat; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Отец одного из пострадавших в результате трагедии в казанской гимназии рассказал о последствиях. Сын Руслана Хамитова Тимур З. учится в том самом 8 «А» классе казанской школы, где, по версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев, арестованный на данный момент судом, устроил кровавую бойню.

По словам мужчины, его 14-летний ребенок получил тяжелые ранения, был прооперирован в Казани, а сейчас доставлен для дальнейшего лечения в Москву. Медики ввели мальчика в состояние искусственной комы.

«Врачи пока полную информацию не дают, чтобы мы не паниковали. На данный момент сказали, что прооперировали легкие, вытащили шесть дробин. Состояние пока стабильное. Он находится в искусственной коме под ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — Прим. ред.). Пока не отключают, потому что боятся, что не сможет сам дышать», — рассказал Хамитов в беседе с 5-tv.ru.

Мужчина добавил, что еще одна дробина застряла у Тимура в области шеи, однако казанские медики не стали ее извлекать, так как мальчик и без того перенес тяжелую операцию на легких. Это предстоит сделать их коллегам в Москве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, суд арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, подозреваемого в нападении на школу № 175 в Казани. Незадолго до этого задержанный признался, что именно он устроил стрельбу в учебном заведении.

Тема:
Нападение на школу в Казани
12 мая
Видео: Спецборт МЧС с пострадавшими из Казани приземлился в Подмосковье
12 мая
Список экстренно госпитализированных в Москву пострадавших при стрельбе в Казани
12 мая
«Показуха!» — Даву и Бузову затравили за хайп на трагедии в Казани
12 мая
Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на школу в Казани Галявиева
12 мая
«Кощунство и преступление»: Пригожин о попытках хайпа на казанской трагедии
12 мая
«Для лицензии на оружие МРТ не нужно»: нейрохирург о диагнозе стрелка из Казани
12 мая
Прокурор: подозреваемый в стрельбе в Казани установил бомбу у входа в начальные классы
12 мая
Галявиев признался, что именно он устроил стрельбу в школе Казани
12 мая
Видео из суда с подозреваемым в стрельбе в казанской школе
12 мая
«Действовали быстро»: почему Telegram сразу не вычислил канал казанского стрелка

Читайте также

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.04
-0.12 89.85
-0.15
Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?

Последние новости

20:53
Не прошло и недели: Экстренно прооперированная Бузова устроила интенсивную тренировку
20:40
«Брат, ты спас мне жизнь»: врачи неделю не давали Топалову еды после операции
20:34
В Карелии с путей сошли сразу 14 грузовых вагонов
20:25
Видео: Спецборт МЧС с пострадавшими из Казани приземлился в Подмосковье
20:17
«Нокаут» в исполнении Басты: рэпер анонсировал песню о боксе
20:06
Звезду сериала «Штрафбат» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Сейчас читают

«При немцах жила лучше»: Звезда «Полосатого рейса» впервые рассказала о конфликте с внуком
Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака