Похоже на апокалипсис: самые эпичные кадры обрушившейся на Петербург весенней грозы

На Петербург обрушилась одна из самых сильных за последние годы весенних гроз. Молнии били в телебашню, Лахта-центр и даже купол Исакиевского собора, а ураганный ветер валил светофоры и деревья.

Многих стихия застала на улице. В одном из районов на людей рухнул козырек кафе, под которым они укрывались. Пострадали женщина и ребенок. Их увезли в больницу.

Самые эпичные кадры урагана — в материале корреспондента МИЦ «Известия» Сергея Лескова.

Такой резкой перемены погоды в Петербурге, кроме синоптиков, похоже, мало кто ожидал. За считанные минуты ясное небо вдруг потемнело от туч, поднялся сильный ветер и на город обрушились целые потоки воды. Мощные порывы ветра с корнем вырывали деревья, валили рекламные конструкции.

Обвалился также козырек у ТЦ в Приморском районе, под которым во время грозы прятались люди. Сильный ветер внезапно сорвал листы железа, которые полетели прямо на людей. Ранение получили женщина и маленький ребенок. На помощь поспешили прохожие, оказали первую помощь и вызвали скорую. С травмами пострадавших увезли в больницу.

Люди говорят — это было похоже на апокалипсис. Пешеходы мгновенно промокли до нитки, не успев добежать до остановки или ближайшего магазина. Зонты уже попросту не спасали. А водителям приходилось буквально ползти по дорогам. Быстрее никак — их моментально затопило водой.

Огромные пробки мгновенно сковали весь город. И дело не только в гигантских лужах. Ураганный ветер валил деревья прямо на проезжую часть, полностью блокируя движение. В нескольких районах отключились светофоры, что только усугубило ситуацию.

И все это — под жуткий аккомпонемент грозы. Зрелище жуткое, но завораживающее. Небо непрерывно рассекали молнии. Били в шпили соборов, в телебашню, в самое высокое здание в Европе — Лахта-центр.

Стихия бушевала около часа. А потом также внезапно все стихло. И тут уже досталось жителям Ленинградской области. В Кингисеппе ветром изрядно потрепало крыши домов, а в Луге без света на несколько часов остались почти шесть тысяч человек.

Последствия этого неожиданного удара стихии коммунальные службы продолжают устранять до сих пор. Пока даже точно неизвестно, сколько деревьев сломал ветер. Бригады рабочих можно встретить практически на каждой улице.

И работы им может прибавиться — непогода сегодня, 19 мая, может нанести второй удар, и он, по прогнозам синоптиков, по силе может оказаться таким же, как и первый.