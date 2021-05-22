Слепая уроженка Болгарии по имени Ванга, которой приписывают дар предсказания, сыграла в жизни поп-короля Филиппа Киркорова не последнюю роль. Оказалось, еще в детстве она рассказала будущему певцу, кто поможет ему добиться колоссального успеха. И это отнюдь не богатые продюсеры.

В эфире шоу Comedy Club Киркоров заявил, что Ванга предрекла ему сильную связь с женщинами, чьи имена начинаются на первую букву алфавита.

«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву „А“. Мне Ванга наговорила, что эти женщины сыграют в моей жизни какую-то принципиальную роль. Вот Марув. Она в миру Анна. Ани Лорак. Анна Нетребко», — делился артист воспоминаниями с Павлом Волей и Гариком Харламовым.

Он, конечно, напомнил зрителям и о своих отношениях с певицей Аллой Пугачевой. Мало того, что звезда некогда была венчанной супругой Филиппа Киркорова, она давала ему очень ценные советы относительно творчества и ведения бизнеса. Несмотря на то, что сегодня у каждого из артистов своя жизнь, они до сих пор дружат семьями, напоминает сайт Teleprogramma.pro.

Удивительно, но на этом список женщин, которые помогли Филиппу Бедросовичу взобраться на Олимп, не заканчивается.

«Анастасия Стоцкая. Распутина — она в миру Алла Агеева. Ты понимаешь, что происходит?» — обратился к Воле Киркоров в заключение.

Globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Впрочем, Ванга говорила с поп-королем не только о творчестве и жизненном пути, но и о смерти. Ранее 5-tv.ru рассказал, какой конец предрекла Филиппу Киркорову болгарская провидица.