«Понимаешь, что происходит?!» — Киркоров огласил странное пророчество Ванги

|
Виктория Андреева
1 012

Поп-король российской эстрады общался с провидицей, когда был совсем юным. Тогда он и представить не мог, что все ее слова окажутся правдой.

«Понимаешь, что происходит?!» — Киркоров огласил странное пророчество Ванги

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Слепая уроженка Болгарии по имени Ванга, которой приписывают дар предсказания, сыграла в жизни поп-короля Филиппа Киркорова не последнюю роль. Оказалось, еще в детстве она рассказала будущему певцу, кто поможет ему добиться колоссального успеха. И это отнюдь не богатые продюсеры.

В эфире шоу Comedy Club Киркоров заявил, что Ванга предрекла ему сильную связь с женщинами, чьи имена начинаются на первую букву алфавита.

«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву „А“. Мне Ванга наговорила, что эти женщины сыграют в моей жизни какую-то принципиальную роль. Вот Марув. Она в миру Анна. Ани Лорак. Анна Нетребко», — делился артист воспоминаниями с Павлом Волей и Гариком Харламовым.

Он, конечно, напомнил зрителям и о своих отношениях с певицей Аллой Пугачевой. Мало того, что звезда некогда была венчанной супругой Филиппа Киркорова, она давала ему очень ценные советы относительно творчества и ведения бизнеса. Несмотря на то, что сегодня у каждого из артистов своя жизнь, они до сих пор дружат семьями, напоминает сайт Teleprogramma.pro.

Удивительно, но на этом список женщин, которые помогли Филиппу Бедросовичу взобраться на Олимп, не заканчивается.

«Анастасия Стоцкая. Распутина — она в миру Алла Агеева. Ты понимаешь, что происходит?» — обратился к Воле Киркоров в заключение.

Globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Впрочем, Ванга говорила с поп-королем не только о творчестве и жизненном пути, но и о смерти. Ранее 5-tv.ru рассказал, какой конец предрекла Филиппу Киркорову болгарская провидица.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.58
-0.02 89.94
0.17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 мая

Последние новости

20:18
«…Воду привесть, дабы лилась»: В Петергофе открылся сезон фонтанов — видео
20:04
«Колоссальная провокация»: Соседов о стычке Долиной и Вали Карнавал у Галкина
19:48
Как не пропустить рак на ранней стадии? — Мнение главного онколога Минздрава РФ
19:29
Внучку Аллы Пугачевой крестили в Храме Всех Святых
19:10
Сборная России разгромила команду Британии на ЧМ по хоккею в Риге — 7:1
18:56
Он — маменькин сынок: солистка «Песняров» о неизвестных фактах жизни Борткевича

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 мая
От эйфории до печали: что нужно знать о коридоре затмений с 26 мая по 10 июня?
Знак свыше: как распознать присутствие ангела-хранителя?
«Это чей-то PR»: адвокат Моргенштерна о многочисленных нарушениях в его деле

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака