«Хорошая мина при плохой игре»: политолог об отказе США вводить санкции против оператора СП-2

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 543

Сергей Михеев иронично отмечает: американское правительство пыталось всех перехитрить, но все равно попало в глупую ситуацию.

Фото, видео: www.globallookpress / Jens Büttner; ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

Правительство США приостановило действие санкций в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Политолог Сергей Михеев считает, что воспринимать это как попытку наладить отношения совершенно напрасно. Он уверен: американцы просто блефуют, понимая, что в ином случае будут выглядеть очень смешно.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт отметил: Вашингтон при любом раскладе не смог бы помешать строительству газопровода. Во-первых, в нем очень заинтересованы европейские страны; во-вторых, американцы, вопреки распространенным слухам, далеко не все и всех могут контролировать. Запретят работать одним людям — найдутся другие, кто выполнит задачу максимально четко и в короткие сроки.

«Они понимают, что газопровод будет достроен, поэтому им надо сделать хорошую мину при плохой игре. Если бы они давили до самого конца, а „Поток“ все равно достроили бы, тогда бы это выглядело, как их поражение», — подчеркнул Михеев.

Политолог обратил внимание и на странную политику президента США Джо Байдена, который хочет выглядеть умнее своего предшественника — республиканца Дональда Трампа. Осознав, что задумку последнего притворить в жизнь будет нереально, он решил всех перехитрить.

«Это и так их поражение. Но сейчас <…> вроде как этот „Поток“ строится чуть ли не с американского разрешения», — иронично заметил эксперт.

Он также напомнил, что США сейчас не выгодно портить отношения с Германией. Американцы нашли общий язык с членами немецкой партии «Зеленых», а те в свою очередь планируют захватить власть в стране. Ругаться из-за «Северного потока — 2» было бы глупо — можно потерять шанс влиять на иностранцев в будущем.

«Интересно, что сразу после того, как пошли слухи, что Байден готов отменить санкции против Nord Stream 2 AG, пришла новость, что американцы ввели санкции против каких-то конкретных российских компаний. Они тем самым показали, что „мы с европейцами, но против России“. Это тоже попытка сделать хорошую мину при плохой игре», — заключил Сергей Михеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское судно возобновило работы по »Северному потоку — 2» в водах Германии.

Тема:
Северный поток — 2
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