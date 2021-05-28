Пользователи сети призвали актера Станислава Садальского не вмешиваться в ситуацию с похоронами вдовы Леонида Филатова Нины Шацкой. Пост артиста о сыне покойной возмутил подписчиков. В нем Садальский обвинил наследника — священника Дениса Золотухина — в предательстве матери. Автор публикации счел так: раз отпрыск не сумел предать родительницу земле в соответствии с ее последней волей, значит, он ей духовный враг.

Денис Золотухин — сын Нины Шацкой и ее первого мужа, народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Знаменитые деятели кино были женаты 14 лет. Второй супруг мамы Дениса Леонид Филатов воспитывал его, как родного. Повзрослев, парень решил посвятить себя церкви. Вместе с женой Аллой он растит пятерых детей.

Instagram @stassadal

Похороны Нины Шацкой на Ваганьковском кладбище Москвы, рядом с любимым мужем оказались не по карману родственникам. Для исполнения ее последней воли необходимо было демонтировать внушительный памятник Филатову, а после захоронения — устанавливать заново. Полмиллиона рублей (такую сумму назначили сотрудники некрополя) близкие собрать не смогли. В итоге Шацкую предали земле на Троекуровском кладбище, рядом с могилами дрессировщика Михаила Багдасарова и актера Владимира Качана.

«Его отец, мать, отчим были воспитаны еще при советской атеистической власти. Сын стал священником. Отпрыск сначала предает родного отца Золотухина, отказавшись от него, сегодня предал и мать, не исполнив последнюю волю (быть похороненной с Леней Филатовым). У Нины с Леней был венчанный брак. Венчал их, между прочим, он. Ну уж такое предательство получилось… Наверно сын — священник считал папу и маму духовными врагами. Как же мне горько за Ниночку…», — написал на своей странице в Instagram Садальский, приложив фото Дениса Золотухина с иконой в руках, а также снимок, на которым запечатлена покойная с обоими мужьями.

Мнения поклонников насчет обвинительного поста разделились. Некоторые согласились с Садальским, заявив, что семья Шацкой должна была найти возможность для воссоединения супругов после смерти. Но большинство фолловеров были возмущены обидными словами в адрес Золотухина. Заявление актера они сочли недопустимым и оскорбительным, а также ставящим близких покойной в ужасное положение — в прессе и так безостановочно обсуждают резонансную ситуацию. Кроме того, не секрет, что места на «престижном» Ваганьковском кладбище стоят баснословных денег, и далеко не у каждого есть такие средства.

«Ну как же так, последняя воля — святое»;

«Судить точно не вам! Некрасиво поступаете»;

«Не судите! Наденьте его ботинки и пройдите его путь»;

«Ничего ужасного в его поступке нет. Как раз он-то знает, что неважно, где похоронены, в вечности они вместе»;

«Пишут, что Денис в реанимации лежит. Что обсуждать… Похоронили, где смогли, на земле не оставили», — пишут комментаторы.

Нина Шацкая умерла от двусторонней пневмонии 23 мая. В одно время она и ее сын были инфицированы коронавирусом. Мужчина провел две недели в реанимации, но его мама не перенесла заболевания. Как отметила Алла Золотухина, из симптомов актриса поначалу отмечала только слабость, поэтому отказалась от больницы. Но позже состояние Шацкой резко ухудшилось, и она была госпитализирована. После 12 дней в больнице артистка скончалась. В связи с тяжелым состоянием мужа, похоронами Шацкой занималась Алла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла траурная церемония прощания с Ниной Шацкой.