Ждать ли в этом году нашествия комаров в России?

На количество комаров влияют два основных фактора: наличие воды в виде луж и не пересыхающих болот, и умеренно теплая погода, рассказал заслуженный лесовод России, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

«Будет много комаров тогда, когда дождливо и тепло. Если же будет очень сухо, значит, комаров будет меньше. Когда холодно, им тоже плохо», — пояснил Гниненко.

В этом году, по словам эксперта, уже наблюдается достаточно много мошкары и комаров.

«Год такой: влаги с весны было достаточно, потому что снега было много, и сейчас в Центральной части России засухи не наблюдается. Поэтому комаров должно быть не ниже среднего уровня», — добавил Гниненко.

В свою очередь сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский полагает, что массового нашествия кровососущих в начале лета ожидать не стоит.

«В прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, поэтому в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться личинки комаров», — цитирует специалиста URA.RU.

В то же Марьинский подтвердил, что, если лето выдастся теплым и дождливым, то комаров будет много.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о группах крови человека, которые «предпочитают» комары, а также о том, какие опасные болезни могут передаваться с укусом этих насекомых.