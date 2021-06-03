Показал свою «Зою»! Новый музыкальный проект Шнурова затмил «Ленинград»

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 1 032

Вокалистка группы устроила яркое шоу с танцами на столах на закрытой вечеринке после «нулевого» дня Петербургского Международного экономического форума.

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ-2021

Известный российский музыкант Сергей Шнуров впервые представил публике свой новый проект «Зоя». Дебютное живое выступление группы состоялось на торжественном приеме в честь начала ПМЭФ-2021. На сцену на площадке ресторанного комплекса Royal Beach на Крестовском остове сначала вышел сам маэстро и признался, что даже несмотря на большой опыт в шоу-бизнесе, волнуется перед выступлением «Зои» как перед своим собственным концертом.

«Признаюсь, я волнуюсь. Я никогда еще не был в таком амплуа, когда буду находиться за сценой. Это первое массовое выступление молодой начинающей, но хулиганской артистки», — поделился Шнуров со сцены.

После этого на сцену под аплодисменты вышла в белом костюме сама «Зоя». Это сценическое имя Ксении Руденко из Краснодара, поет она в стиле шансон с вкраплениями ненормативной лексики. Для начала девушка, размахивая длинными кудрями, исполнила несколько композиций в духе «Ленинграда», но с цыганскими мотивами в голосе. В какой-то момент девушка так раздухарилась, то сошла со сцены к гостям и даже умудрилась взобраться на высокий фуршетный стол.

Почти все гости с неподдельным интересом следили за артисткой, снимали ее на телефоны, и только режиссер Константин Богомолов, присутствовавший на мероприятии в качестве званного гостя, пропустил выступление: его увлек четвероногий робот. По всей видимости, как прогрессивного театрала Богомолова заинтересовала возможность использования электронной собачки в качестве deus ex machina.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время выступления группы Сергей Шнуров внезапно покинул вечеринку ПМЭФ. По информации нашего источника, у молодой жены артиста начались роды. Подробности в материале.

Тема:
ПМЭФ-2021
3 июн
Знакомство с «Алыми парусами» вдохновило школьников на новые свершения
3 июн
Победители «Большой перемены» почувствовали себя лидерами на гоночной трассе «Игоры Драйв»
3 июн
Транспортно-цифровая революция: когда в РФ появятся беспилотные автомобили и поезда
3 июн
Путин: государство окажет поддержку бизнесу
3 июн
Без галстуков: Кириенко провел встречу с участниками секции «ПМЭФ Юниор»
3 июн
Набирая обороты: первый день ПМЭФ оказался богат на экономические новости
3 июн
Маргарита Симоньян рассказала, как Twitter и Telegram «сносят государства»
3 июн
Мантуров назвал сроки запуска внедорожника Aurus в серийное производство
3 июн
Глава «СОГАЗ» рассказал о применении генетических технологий в медицине
3 июн
Секрет непобедимой России узнали школьники на экскурсии в «Игору Драйв»

Читайте также

+20° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
73.26
-0.24 89.26
-0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Ольга Орлова призналась, что собирается выйти замуж
23:17
Минобороны рассекретило документы об освобождении Латвии
22:59
Матвиенко призвала не путать популярность в интернете и реальный жизненный успех
22:42
Протасевич признал вину по статье об организации беспорядков в Белоруссии
22:24
«Я отчаянная мать»: Карпович ответила на слухи о беременности
22:06
Максакова оценила ущерб после кражи в московской квартире — эксклюзивные кадры

Сейчас читают

Максакова оценила ущерб после кражи в московской квартире — эксклюзивные кадры
Норма или помешательство? Психолог оценила желание вдовы Грачевского вести его Instagram
Друзья рассказали о последних днях жизни актера и каскадера Андрея Погребинского
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака