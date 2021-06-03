Показал свою «Зою»! Новый музыкальный проект Шнурова затмил «Ленинград»
Вокалистка группы устроила яркое шоу с танцами на столах на закрытой вечеринке после «нулевого» дня Петербургского Международного экономического форума.
Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС, 5-tv.ru
Известный российский музыкант Сергей Шнуров впервые представил публике свой новый проект «Зоя». Дебютное живое выступление группы состоялось на торжественном приеме в честь начала ПМЭФ-2021. На сцену на площадке ресторанного комплекса Royal Beach на Крестовском остове сначала вышел сам маэстро и признался, что даже несмотря на большой опыт в шоу-бизнесе, волнуется перед выступлением «Зои» как перед своим собственным концертом.
«Признаюсь, я волнуюсь. Я никогда еще не был в таком амплуа, когда буду находиться за сценой. Это первое массовое выступление молодой начинающей, но хулиганской артистки», — поделился Шнуров со сцены.
После этого на сцену под аплодисменты вышла в белом костюме сама «Зоя». Это сценическое имя Ксении Руденко из Краснодара, поет она в стиле шансон с вкраплениями ненормативной лексики. Для начала девушка, размахивая длинными кудрями, исполнила несколько композиций в духе «Ленинграда», но с цыганскими мотивами в голосе. В какой-то момент девушка так раздухарилась, то сошла со сцены к гостям и даже умудрилась взобраться на высокий фуршетный стол.
Почти все гости с неподдельным интересом следили за артисткой, снимали ее на телефоны, и только режиссер Константин Богомолов, присутствовавший на мероприятии в качестве званного гостя, пропустил выступление: его увлек четвероногий робот. По всей видимости, как прогрессивного театрала Богомолова заинтересовала возможность использования электронной собачки в качестве deus ex machina.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время выступления группы Сергей Шнуров внезапно покинул вечеринку ПМЭФ. По информации нашего источника, у молодой жены артиста начались роды. Подробности в материале.
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