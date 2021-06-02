Жена рожает? Сергей Шнуров срочно покинул вечеринку ПМЭФ

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 413

Гости Петербургского форума отдыхают на Крестовском острове в ресторане Royal Beach. Сегодня экс-лидер группировки «Ленинград» представил свою новую группу «Зоя».

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ-2021

Сергей Шнуров срочно покинул вечеринку ПМЭФ. Об этом стало известно 5-tv.ru. По данным источника, у его молодой супруги начались роды. Поэтому знаменитому артисту пришлось в срочном порядке выехать в аэропорт «Пулково», чтобы лететь в Москву.

В настоящий момент гости Петербургского форума отдыхают на Крестовском острове в ресторане Royal Beach. Сегодня экс-лидер группировки «Ленинград» представил свою новую группу «Зоя».

Сергей Шнуров и его четвертая жена Ольга Абрамова ждут появления на свет ребенка. О радостной новости 47-летний музыкант сообщил еще в декабре 2020-го на своей страничке в Instagram. Ребенок от Ольги станет для него третьим.

У Сергея Шнурова есть дочь Серафима, которая родилась в 1993-м от первой жены Марии Исмагиловой. Сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной появился на свет в 2000-м. Также музыкант был женат на Матильде Мозговой с 2010-го по 2018-й. Многие коллеги звезды отмечали, что Матильда изменила музыканта в лучшую сторону: он бросил пить, сменил гардероб и стал очень востребованным исполнителем.

Шнуров разорвал отношения с Матильдой в мае 2018-го, и уже осенью того же года женился на 29-летней поэтессе Ольге Абрамовой — дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. В то же время после вступления в новый брак Сергей объявил о прекращении концертной деятельности группировки «Ленинград».

Тема:
ПМЭФ-2021
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