Жена рожает? Сергей Шнуров срочно покинул вечеринку ПМЭФ
Гости Петербургского форума отдыхают на Крестовском острове в ресторане Royal Beach. Сегодня экс-лидер группировки «Ленинград» представил свою новую группу «Зоя».
Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, 5-tv.ru
Сергей Шнуров срочно покинул вечеринку ПМЭФ. Об этом стало известно 5-tv.ru. По данным источника, у его молодой супруги начались роды. Поэтому знаменитому артисту пришлось в срочном порядке выехать в аэропорт «Пулково», чтобы лететь в Москву.
В настоящий момент гости Петербургского форума отдыхают на Крестовском острове в ресторане Royal Beach. Сегодня экс-лидер группировки «Ленинград» представил свою новую группу «Зоя».
Сергей Шнуров и его четвертая жена Ольга Абрамова ждут появления на свет ребенка. О радостной новости 47-летний музыкант сообщил еще в декабре 2020-го на своей страничке в Instagram. Ребенок от Ольги станет для него третьим.
У Сергея Шнурова есть дочь Серафима, которая родилась в 1993-м от первой жены Марии Исмагиловой. Сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной появился на свет в 2000-м. Также музыкант был женат на Матильде Мозговой с 2010-го по 2018-й. Многие коллеги звезды отмечали, что Матильда изменила музыканта в лучшую сторону: он бросил пить, сменил гардероб и стал очень востребованным исполнителем.
Шнуров разорвал отношения с Матильдой в мае 2018-го, и уже осенью того же года женился на 29-летней поэтессе Ольге Абрамовой — дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. В то же время после вступления в новый брак Сергей объявил о прекращении концертной деятельности группировки «Ленинград».
- 3 июн
- Показал свою «Зою»! Новый музыкальный проект Шнурова затмил «Ленинград»
- 3 июн
- Шнуровская «Зоя» и роботуса: как прошла вечеринка в честь открытия ПМЭФ-2021
- 2 июн
- Победители «Большой перемены» побывали в закулисье праздника выпускников «Алые паруса»
- 2 июн
- Робощенок, Гагарин из роз и умный дезинфектор: чем удивил «нулевой» день ПМЭФ?
- 2 июн
- Поможем бизнесу: Набиуллина назвала сроки запуска платформы онлайн-факторинга
- 2 июн
- Петербургские школьники прогулялись по «Газпром Арене» с Сергеем Семаком
- 2 июн
- Фундамент успеха: как прошел «нулевой» день ПМЭФ?
- 2 июн
- Самая многочисленная иностранная делегация прибыла на ПМЭФ из Катара
- 2 июн
- «Ограничение 30+»: Шнуров рассказал участникам «Большой перемены» о группе «Зоя»
- 2 июн
- Ждать ли резкого роста тарифов на электроэнергию в России?
Читайте также
41%
0.26 89.69
0.09
Нашли ошибку?