Стали известны дата и место прощания с Андреем Погребинским

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 013

Звезда сериалов «Ментозавры» и «Убойная сила» скончался на 46-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Фото, видео: Instagram @pogrebinski_andrei; 5-tv.ru

Актера и каскадера Андрея Погребинского, который был известен по сериалам «Ментозавры» и «Убойная сила», не стало 2 июня. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru его друг Александр Жуков рассказал, когда и где состоится церемония прощания с артистом.

«Прощание с Андреем состоится в субботу, 05.06, в 13:45 в Санкт-Петербургском крематории по адресу Шафировский, 12», — рассказал Жуков.

Ранее друг звезды сериалов также назвал 5-tv.ru причину смерти Погребинского. По его словам, ею стали проблемы с сердцем.

Об уходе Андрея Погребинского скорбят коллеги по кино. Ранее звезда фильма «Духless» и сериала «Сладкая жизнь» Никита Панфилов рассказал 5-tv.ru, каким Погребинский был при жизни и чем запомнился окружающим.

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