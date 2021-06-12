Сотрудник ДПС погиб в страшном столкновении его служебного автомобиля с фурой на 79-м километре трассы М-10 «Россия», близ подмосковной деревни Давыдково. Авария произошла минувшей ночью.

Грузовой автомобиль наехал на стоящее на дороге транспортное средство сотрудников полиции. В результате сильнейшего удара легковушка оказалась буквально раздавлена и смята фурой. Кадры, снятые очевидцами ДТП, опубликованы Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО»: все, что видно под колесами грузовика — искореженные куски металла.

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27-летний сотрудник ДПС скончался на месте до прибытия бригад скорой помощи. Его коллега был госпитализирован в районную больницу, расположенную в городе Клин, с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом левой голени.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры с места ДТП в Челябинске, где машина сбила маму с ребенком (18+).