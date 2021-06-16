Проценко озвучил единственно верный способ борьбы с COVID-19

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал единственно верный способ борьбы с COVID-19. Только обязательная вакцинация поможет справиться с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом специалист заявил в беседе с RT.

«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос: „Как она должна регулироваться?“ — вот, наверное, самый главный вопрос. Я уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а путь лежит в убеждении, убеждении и еще раз убеждении», — отметил медик.

Главный врач ГКБ № 40 пояснил, что возможными причинами роста числа заболевших могут быть: отказ носить маски, несоблюдение дистанции и общая расслабленность граждан. По мнению медика, увеличение количества инфицированных коронавирусом стоит ожидать в ближайшее время и в других регионах страны кроме Москвы.

Кроме того, Проценко отметил, что инкубационный период COVID-19 сократился. Раньше первые симптомы заболевания проявлялись на седьмой-девятый день, а сейчас уже на четвертый-пятый. По словам главврача коммунарской больницы, из-за мутации вируса сейчас в его больницу госпитализируют больше пациентов, чем в другие «пиковые дни».

Недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса оставляют желать лучшего. По его словам, президент России постоянно использует любую возможность, чтобы призвать граждан привиться от инфекции.

На данный момент в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Поставить прививку может любой желающий абсолютно бесплатно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что директор Центра имени Гамалеи допустил возникновение «московского» штамма коронавируса.