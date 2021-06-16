Как говорится: теща забывает о том, что когда-то тоже была невесткой. Какой тещей вы будете в будущем или уже являетесь? Или вы хотите узнать, чего ждать от мамы своей невесты в будущем? Будьте осторожны! Некоторые представители знаков Зодиака действительно «кусаются» в роли тещи. Проверьте себя или будущих родственников с помощью гороскопа от EAOMedia.ru

Овен

Теща-Овен не привыкла вмешиваться в отношения дочери и ее мужа. Но напоминать о своем существовании она любит, например, давая советы по хозяйству, постоянно прося о какой-либо помощи, либо просто напрашиваться в гости. Чтобы зятю наладить отношения с тещей-Овном, необходимо направить ее энергию и упорство во что-нибудь обособленное от семьи. Подарите маме дачу или домашнее животное.

Телец

Тещи-Тельцы самые спокойные и добрые. Они не будут мешать детям строить совместную жизнь, лезть с советами. В гости они приезжают редко, но в лице такой тещи молодая семья может найти щедрого спонсора Даже если она на 100% уверена в финансовой стабильности зятя, женщина все равно будет подкидывать дочери и внукам деньги, постоянно баловать их подарками. Представительницы этого знака зодиака легко находят общий язык с зятьями-трудоголиками.

Близнецы

С такими тещами сложно ужиться из-за их знака Зодиака. Близнецы добрые, приветливые, но чересчур общительные личности. Будьте осторожны: такие тещи не умеют хранить секреты! Все ваши тайны с великой долей вероятности станут достоянием всего ее окружения и остальных членов семьи. Звезды не советуют жить с тещей-Близнецом в одном доме, потому что это может испортить отношения в семье. А вот поручать прогулку с внуками ей нужно — она будет только рада!

Рак

Теща-Рак спокойна, бесконфликтна, но в то же время, строга и обидчива. Все праздники она обязательно устраивает у себя дома и приглашает в гости всех возможных родственников. Она может легко обидеться, если ее забыли поздравить с днем рождения. Еще теща-Рак может утверждать, что она — главная в семье. Такая женщина думает, что вся семья держится только на ее плечах. Часто так в действительности и получается, но в реальности она просто хочет так думать для повышения свое авторитета.

Лев

Теща-Лев — самая обаятельная и привлекательная женщина. Она молода и телом и бодра духом. Представительница этого знака может страшней казаться сестрой для своей дочери, а окружающие могут принять ее во всем за жену своего зятя. В отношения теща-Лев не лезет, но уважительного отношения к себе требует.

Дева

Теща-Дева представляет собой классический образ мамы жены из анекдотов. Она любит покритиковать, вмешаться и встревать в ссоры, когда это неуместно. Женщина обязательно встанет на сторону дочери, даже если та не права. Ей сложно в чем-то угодить. В своем зяте теща-Дева постоянно видит соперника, ведь, он забрал у нее самое дорогое — дочь.

Весы



Весы — это очень дружелюбные тещи. Они никогда не посягают на главенство в семье и не ставят себя в авторитет. С зятем такие тещи быстро находят общий язык. Что интересно, они даже после развода остаются хорошими друзьями с бывшими мужьями своих дочерей.



Скорпион

Теща-Скорпион — очень коварная женщина! Если зять ей не понравился, она сделат все, чтобы сжить его со свету. Скорпион до последнего будет искать на него компромат, чтобы доказать дочери его непорядочность. Ругаться с такой тещей опасно — можно нажить в ее лице жестокого врага. Однако в ее характере есть свои плюсы: она сразу показывает свое настоящее расположение и отношение к зятю — он либо ей не нравится, либо нравится. Третьего не дано.



Стрелец

Стрелец любит поучать и давать советы. Личная жизнь своей дочери и зятя ей не интересна, ведь она с радостью будет рассказывать им своим истории. Несмотря на кажущуюся простоту в общении, теща данного знака Зодиака может оказаться жесткой, если к ней не будет проявлено должного уважения.



Козерог

Теща-Козерог — самый таинственный представитель знаков Зодиака. Она не считает нужным вмешиваться в личную жизнь своей дочери, предпочитает держаться подальше от их проблем. По этой женщины поведению сложно определить, как она относится к зятю. Но даже если он придется ей не по нраву, теща-Козерог ни за что об этом не скажет.



Водолей

Теща-Водолей — демократичная и непредсказуемая особо. Ее лучше держать в своих союзниках. Она мало интересуется делами семьи и любит где-нибудь пропадать. Но она очень любит внуков и готова взять их полностью под свой контроль.



Рыбы

Эти тещи готовы на все ради благополучия дочери и зятя. Рыбы всегда за мир в семье, поэтому часто мирит дочь с зятем, прощает обиды и делает добрые дела для семьи. Такую тещу надо на руках носить!



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