ТОП-7 диагнозов, которые ошибочно считают противопоказаниями к прививке от COVID
Кандидаты медицинских наук объяснили россиянам, почему не стоит бояться отечественных вакцин и что делать, если имеется «букет» хронических заболеваний.
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Россию накрыла третья волна коронавируса. По оценкам экспертов, она будет длиться минимум месяц. Число зараженных стремительно растет — только за последние сутки за помощью обратились 17262 человека.
Как уберечь себя от опасной инфекции? Как снизить риск тяжелого течения болезни? На эти вопросы у врачей и ученых лишь один ответ: только коллективный иммунитет поможет остановить распространение COVID. А значит, прививаться обязательно.
Вокруг вакцин ходит немало слухов. Кто-то боится самого укола, кто-то возможных негативных последствий. В Росздравнадзоре уже неоднократно подчеркивали: российские препараты максимально безопасны и эффективны. Но все же, давайте разберемся, какие диагнозы пугают людей и почему на самом деле они не являются противопоказаниями к прививкам.
Хронические заболевания
Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, проблемы с суставами, гипертония, мерцательная аритмия — люди с этими диагнозами и им подобными боятся не то что ставить прививку, но на улице подолгу гулять. А вдруг пропустят таблетку? А вдруг станет плохо?
Спешит их успокоить эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная. Она отмечает: в мире вряд ли найдется человек, который абсолютно здоров. Кто-то рождается с патологиями, кто-то приобретает «букет болезней». На самом деле в большинстве случаев не так важно, от чего страдает человек. Главное — вовремя его защитить.
«Людям с букетом хронических заболеваний вакцинироваться можно и нужно, поскольку они находятся в группе высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции», — цитирует эксперта KP.RU.
Сегодня, к примеру, немало случаев, когда прививки ставят пациентам с ВИЧ. И никаких негативных последствий не наблюдается. Важно понимать, что вакцинацию запрещено проводить лишь в период обострения заболеваний. Но если состояние человека стабильно — никакой опасности нет.
Преклонный возраст
Хорошо известно, что испытывать вакцины от COVID начинали с групп людей среднего возраста. Из-за этого родилась фантазия, что пенсионерам «запрещено» прививаться. Однако это далеко не так.
Во-первых, следует признать, что возраст — это не приговор и даже не диагноз. Во-вторых, смириться с тем, что пожилые люди более остальных подвержены смертельному риску при инфицировании коронавирусом, а потому обязаны вовремя обезопасить себя. Главное — перед началом вакцинации рассказать лечащему врачу обо всем, что беспокоит.
Склонность к образованию тромбов
Немало статей посвятили редакторы СМИ «побочкам» от иностранных вакцин. Согласно наблюдениям, в отдельных случаях при введении компонентов той же AstraZeneca пациенты погибали из-за скорого образования тромбов. В итоге россияне с предрасположенностью к тромбофилии наотрез отказались прививаться.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков призывает граждан не волноваться. Он отметил, что вакцины, разработанные в России, максимально безопасны и не вызовут негативных последствий. Чего не скажешь о COVID.
«Ни в российских, ни в европейских, ни в американских рекомендациях по применению антиковидных вакцин склонность к тромбообразованию не входит в число противопоказаний для прививки. Угроза здоровью в случае заражения коронавирусом несопоставимо опаснее редких осложнений», — объяснил ученый.
Аллергия на первую дозу вакцины
Боятся прививаться и люди, склонные к аллергиям разного рода. В том числе граждане, у которых пошла негативная реакция на первый компонент вакцины от коронавируса.
Наталья Пшеничная уточняет, что такое действительно случается. Однако это означает лишь то, что человеку не подходит препарат. К счастью, сегодня в России зарегистрировано четыре лекарственных средства, помогающих обезопасить человека от тяжелого течения COVID. «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» — выбрать можно тот, что подходит по индивидуальным характеристикам.
«Если возникла сильная аллергическая реакция на введение первой дозы, это вовсе не значит, что любая вакцинация в принципе противопоказана, и вы останетесь без защиты от коронавируса. В таком случае нужно рассмотреть вопрос о прохождении полного курса вакцинации с применением прививки другого типа», — пояснила специалист.
Положительная проба Манту
С самого детства люди боятся увидеть большое пятно на руке, после проведения пробы Манту. Многим кажется, что это симптом опасной болезни. Однако в большинстве случае это не так — «проблема» заключается лишь в особенностях работы иммунитета.
«Мне противопоказана прививка БЦЖ из-за положительной реакции Манту. Значит, и от COVID прививаться нельзя?» — интересуются граждане.
И эксперты-медики отвечают на это уверенное «нет». Специалисты отмечают, что положительная реакция на туберкулин (проба Манту) является противопоказанием к постановке лишь одной, той самой БЦЖ-вакцины.
Если врач-фтизиатр проверил пациента и исключил у него диагноз туберкулез, значит дело за малым: подобрать максимально подходящий препарат от коронавируса из ныне существующих.
Синдром Жильбера
Еще одним заблуждением является утверждение, что пациенты с повышенным уровнем билирубина в крови не могут проходить вакцинацию. Медики опровергают эти домыслы и отмечают: синдром Жильбера — заболевание, которое передается по наследству. Само по себе оно не является противопоказанием к прививке от COVID. Гражданам с этим диагнозом важно лишь просто немного подготовиться к вакцинации.
«Не следует перегружать организм чрезмерной физической нагрузкой и нарушать режим дня. Желательно хорошо выспаться», — советуют специалисты.
Повышение ПСА
Повышение уровня простатспецифического антигена (ПСА) характерно исключительно для мужчин. Для разных возрастов — разные нормы. Но если этот показатель действительно зашкаливает, то, вероятно, у человека развивается рак предстательной железы. Впрочем, и в этом случае есть исключения.
Людям с повышенным ПСА важно пройти обследование у врача-онколога перед вакцинацией. Если он констатирует, что никаких обострений заболеваний нет, — можно смело шагать на прививку.
Ранее 5-tv.ru рассказал об инновационном препарате от коронавируса в виде жевательной резинки.
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