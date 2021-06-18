Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом COVID-19

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Алексей Хитров
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Ранее сообщалось, что в России стремительно растет доля индийского штамма коронавируса — более агрессивного и заразного, чем другие.

Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом COVID-19

Фото: Depositphotos / utah778

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса схожи с простудными — это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль, рассказала зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания. <…> По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже — антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании», — заявила Голикова.

Она добавила, что люди запускают процесс развития болезни именно потому, что не отличают симптомы.

По словам Голиковой, в России быстро растет доля индийского штамма, который обладает более высокой контагиозностью (степенью заразности — Прим. ред.) по отношению к штаммам, которые наблюдались ранее.

«Инфицированность этим штаммов в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях — до 40%», — отметила Голикова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности ужесточения ограничений по COVID-19, так как из-за более агрессивного и заразного индийского штамма заболеваемость за считанные дни выросла в три раза и грозит стать рекордной за все время пандемии.

Также сообщалось, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возникновение так называемого «московского» штамма коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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