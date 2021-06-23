Видео первых минут после взрыва на Северной ТЭЦ в Петербурге

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, предположительно, с места взрыва на ТЭЦ Северная в Санкт-Петербурге.Экстренные службы следуют на место инцидента.

После ЧП местные жители начали жаловаться на отключение света, воды и связи.

Также наблюдаются перебои в работе метро. Движение поездов метро от станции «Академическая» до «Девяткино» осуществлялось с увеличенными интервалами.

Кроме того, в комитете по транспорту заявили, что в связи с перебоями в системе энергоснабжения, затруднено движение трамваев по пр. Просвещения, улице Руставели, Тихорецкому проспекту и движение троллейбусов по Тихорецкому проспекту, проспекту Тореза.