Сумасшедший ультрафиолет: Вильфанд заявил о смертельно опасном солнце в России
Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, когда значение ультрафиолетового индекса начнет приходить в норму.
Фото, видео: ТАСС / Ольга Мальцева; 5-tv.ru
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшие дни в ряде регионов индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений. Речь, в первую очередь, идет о регионах Центрального, Южного, и Северо-Кавказского федеральных округов.
Уровень активности солнца в ближайшие дни будет «высоким» и «очень высоким» — прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала шесть — восемь. К слову, максимальный показатель — 12, а это значит, что в некоторых районах нашей страны солнце будет «жарить» практически во всю силу.
«Сейчас период летнего солнцестояния, самая насыщенная энергия солнечных лучей. И вот в умеренных широтах, начиная от Московской области и южнее, Рязанская, Тульская, Кадужская, Либецкая и другие области — везде ультрафиолетовый индекс — шесть — семь. Это очень много. Это на самом деле очень опасно», — пояснил синоптик.
А в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, по словам Вильфанда, индекс еще больше: выше восьми единиц. Речь о Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушской, Чеченской республиках и Краснодарском крае и Абхазии.
«Связано это с тем, что при антициклоне, малооблачном небе и чистом воздухе, когда не существует структур в атмосфере, которые бы рассеивали или поглощали коротковолновую солнечную энергию, возникает очень высокое значение ультрафиолетового индекса. По расчетам в понедельник все-еще шестерка прогнозируется, но во вторник температура понизится, дожди прогнозируем, ультрафиолетовый индекс станет гораздо меньше», — пояснил эксперт.
Так, ультрафиолетовый индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения солнца для кожи человека. Абсолютно безопасным показателем является значение индекса от нуля до двух. В небольших количествах солнце даже полезно, ведь оно является источником витамина D.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как улучшить работоспособность в жару.
- 24 июн
- Чем может быть опасна вода в жару? — комментарий диетолога
- 24 июн
- Тепловая лень: как улучшить работоспособность в жару
- 24 июн
- Новый апокалипсис: на Дальнем Востоке готовятся к разрушительному паводку
- 24 июн
- В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности
- 23 июн
- Видео: Полчища саранчи атаковали сразу несколько российских регионов
- 22 июн
- Петербург и Москва продолжают ставить температурные рекорды лета
- 22 июн
- Последствия потопа: Гигантская баржа застряла под мостом в Приамурье — видео
- 21 июн
- Роспотребнадзор запретил купаться на пострадавших от наводнения пляжах Крыма
- 21 июн
- Петербург и Москва бьют суперрекорды: как пережить аномальное пекло в мегаполисе
- 21 июн
- Впервые за 120 лет: В Москве и Петербурге ожидают африканскую жару и температурные рекорды
Читайте также
31%
-0.34 86.33
-0.38
Нашли ошибку?