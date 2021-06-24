Сумасшедший ультрафиолет: Вильфанд заявил о смертельно опасном солнце в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшие дни в ряде регионов индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений. Речь, в первую очередь, идет о регионах Центрального, Южного, и Северо-Кавказского федеральных округов.

Уровень активности солнца в ближайшие дни будет «высоким» и «очень высоким» — прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала шесть — восемь. К слову, максимальный показатель — 12, а это значит, что в некоторых районах нашей страны солнце будет «жарить» практически во всю силу.

«Сейчас период летнего солнцестояния, самая насыщенная энергия солнечных лучей. И вот в умеренных широтах, начиная от Московской области и южнее, Рязанская, Тульская, Кадужская, Либецкая и другие области — везде ультрафиолетовый индекс — шесть — семь. Это очень много. Это на самом деле очень опасно», — пояснил синоптик.

А в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, по словам Вильфанда, индекс еще больше: выше восьми единиц. Речь о Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушской, Чеченской республиках и Краснодарском крае и Абхазии.

«Связано это с тем, что при антициклоне, малооблачном небе и чистом воздухе, когда не существует структур в атмосфере, которые бы рассеивали или поглощали коротковолновую солнечную энергию, возникает очень высокое значение ультрафиолетового индекса. По расчетам в понедельник все-еще шестерка прогнозируется, но во вторник температура понизится, дожди прогнозируем, ультрафиолетовый индекс станет гораздо меньше», — пояснил эксперт.

Так, ультрафиолетовый индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения солнца для кожи человека. Абсолютно безопасным показателем является значение индекса от нуля до двух. В небольших количествах солнце даже полезно, ведь оно является источником витамина D.

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