Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Сумасшедший ультрафиолет: Вильфанд заявил о смертельно опасном солнце в России

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 577

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, когда значение ультрафиолетового индекса начнет приходить в норму.

Фото, видео: ТАСС / Ольга Мальцева; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшие дни в ряде регионов индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений. Речь, в первую очередь, идет о регионах Центрального, Южного, и Северо-Кавказского федеральных округов.

Уровень активности солнца в ближайшие дни будет «высоким» и «очень высоким» — прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала шесть — восемь. К слову, максимальный показатель — 12, а это значит, что в некоторых районах нашей страны солнце будет «жарить» практически во всю силу.

«Сейчас период летнего солнцестояния, самая насыщенная энергия солнечных лучей. И вот в умеренных широтах, начиная от Московской области и южнее, Рязанская, Тульская, Кадужская, Либецкая и другие области — везде ультрафиолетовый индекс — шесть — семь. Это очень много. Это на самом деле очень опасно», — пояснил синоптик.

А в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, по словам Вильфанда, индекс еще больше: выше восьми единиц. Речь о Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушской, Чеченской республиках и Краснодарском крае и Абхазии.

«Связано это с тем, что при антициклоне, малооблачном небе и чистом воздухе, когда не существует структур в атмосфере, которые бы рассеивали или поглощали коротковолновую солнечную энергию, возникает очень высокое значение ультрафиолетового индекса. По расчетам в понедельник все-еще шестерка прогнозируется, но во вторник температура понизится, дожди прогнозируем, ультрафиолетовый индекс станет гораздо меньше», — пояснил эксперт.

Так, ультрафиолетовый индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения солнца для кожи человека. Абсолютно безопасным показателем является значение индекса от нуля до двух. В небольших количествах солнце даже полезно, ведь оно является источником витамина D.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как улучшить работоспособность в жару.

Тема:
Погода
24 июн
Чем может быть опасна вода в жару? — комментарий диетолога
24 июн
Тепловая лень: как улучшить работоспособность в жару
24 июн
Новый апокалипсис: на Дальнем Востоке готовятся к разрушительному паводку
24 июн
В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности
23 июн
Видео: Полчища саранчи атаковали сразу несколько российских регионов
22 июн
Петербург и Москва продолжают ставить температурные рекорды лета
22 июн
Последствия потопа: Гигантская баржа застряла под мостом в Приамурье — видео
21 июн
Роспотребнадзор запретил купаться на пострадавших от наводнения пляжах Крыма
21 июн
Петербург и Москва бьют суперрекорды: как пережить аномальное пекло в мегаполисе
21 июн
Впервые за 120 лет: В Москве и Петербурге ожидают африканскую жару и температурные рекорды

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.33
-0.34 86.33
-0.38
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?

Последние новости

22:00
Актера из «Папиных дочек» избили и ограбили в центре Москвы
21:58
Названа вероятная причина крушения вертолета Ми-8 Росгвардии под Петербургом
21:51
По стопам Бузовой: стало известно, когда Анастасия Волочкова выпустит новый трек
21:40
Какие части тела лучше не трогать даже чистыми руками
21:35
Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму
21:30
В Роспотребнадзоре отметили рост спроса на вакцину от COVID-19 в регионах РФ

Сейчас читают

Сумасшедший ультрафиолет: Вильфанд заявил о смертельно опасном солнце в России
Век живи: как по внешнему виду определить долгожителя?
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака