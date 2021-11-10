Особая отметина: Какие тайны о человеке и его судьбе могут рассказать родинки

|
Анна Васильева
1 668

Эзотерики уверены — родинки могут поведать о своем владельце столько, что ему и не снилось.

Особая отметина: Какие тайны о человеке и его судьбе могут рассказать родинки

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

С древних времен родинки, или невусы, на теле считались особыми знаками. По их расположению могли предсказывать судьбу человека. И сейчас эзотерики уверены — у каждой родинки есть свое значение, которое зависит от ее размера и расположения.

Например, если родинка расположена близко к линии волос, то у ее владельца не будет проблем с финансами. Невус на правой брови говорит о возможности заключить спокойный крепкий брак брака, а родинка на левой брови — предсказывает нестабильный, эмоциональный союз.

Родинка на правом виске — особая отметина. Ее лучше не показывать окружающим, потому что она говорит о том, что у владельца есть особый дар предвидения. А вот на левом виске есть невусы только у чувствительных натур.

Родинка в центре лба есть у сильных и энергичных личностей, невусы на левой стороне лба — у людей слабохарактерных, а на правой — у целеустремленных. Также тех, кто обладает мощнейшей интуицией, проведение отметило родинкой в центре лба, над переносицей.

На правой щеке есть родинка у хороших семьянинов, а на левой — у эмоционально нестабильных людей. Люди вспыльчивые, ревнивые, являются владельцами родинок в уголках глаз. А невус прямо под глазом — метка оптимистов.

Родинка под правой грудью — признак целеустремленности и напористости, а под левой грудью родинки носят любвеобильные личности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие признаки на теле указывают на магические способности.

+4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.70
-0.59 81.79
-0.86
Мистический код: как зеркальная дата влияет на судьбу рожденных в это вре...

Последние новости

21:25
Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году
21:06
Путин призвал в новой программе сделать акцент на гиперзвуковом оружии
20:49
Особая отметина: Какие тайны о человеке и его судьбе могут рассказать родинки
20:39
Два российских бомбардировщика провели разведку над Белоруссией
20:26
Мистический код: как зеркальная дата влияет на судьбу рожденных в это время
20:15
Ситуация на польско-белорусской границе держит в страхе беженцев и местных жителей

Сейчас читают

Запаситесь терпением и благоразумием: таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября
Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа