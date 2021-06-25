Стало известно, болеет ли певица МакSим коронавирусом

Стало известно, болеет ли певица МакSим (Марина Максимова — настоящее имя — Прим.ред.) коронавирусом. Об этом РБК рассказала пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

«Все тесты (на коронавирус — Прим.ред.) показали отрицательно, сейчас уже тесты не делают, так как есть понимание по лечению, и врачи занимаются своей работой», — рассказала она.

Яна Богушевская добавила, что артистка находится в стабильном состоянии, врачи не отмечают значительных изменений и пока не дают никаких прогнозов по выводу МакSим с аппарата ИВЛ.

Напомним, что уже несколько дней медики борются за жизнь звезды, которая попала в больницу с подозрением на COVID-19 и 40% поражением легких. Чтобы помочь организму знаменитости справится с инфекцией, ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что нумеролог дала прогнозы на выздоровление певицы МакSим.