Не так давно артистку ввели в состояние медикаментозной комы из-за серьезного поражения легких.

Стало известно, болеет ли певица МакSим коронавирусом

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Стало известно, болеет ли певица МакSим (Марина Максимова — настоящее имя — Прим.ред.) коронавирусом. Об этом РБК рассказала пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

«Все тесты (на коронавирус — Прим.ред.) показали отрицательно, сейчас уже тесты не делают, так как есть понимание по лечению, и врачи занимаются своей работой», — рассказала она.

Яна Богушевская добавила, что артистка находится в стабильном состоянии, врачи не отмечают значительных изменений и пока не дают никаких прогнозов по выводу МакSим с аппарата ИВЛ.

Напомним, что уже несколько дней медики борются за жизнь звезды, которая попала в больницу с подозрением на COVID-19 и 40% поражением легких. Чтобы помочь организму знаменитости справится с инфекцией, ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что нумеролог дала прогнозы на выздоровление певицы МакSим.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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