Алые паруса — 2021: как это было

«Тяжело дышала, прощалась»: подруга рассказала о последних днях жизни Ольги Барнет

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Виктория Андреева
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Звезды легендарного МХТ имени Чехова не стало 25 июня. Актрисе было 69 лет.

«Тяжело дышала, прощалась»: подруга рассказала о последних днях жизни Ольги Барнет

Фото: ТАСС / Кузьмин Валентин

Накануне днем ушла из жизни еще одна легенда отечественного искусства — народная артистка России Ольга Барнет. Фанаты в шоке: они так надеялись, что еще хоть раз увидят актрису в какой-нибудь театральной постановке или кинокартине. Но близкие друзья с сожалением констатируют: последние годы звезда была совершенно неработоспособна.

Коллеги Барнет по МХТ имени Чехова отмечают: за последние несколько месяцев народная артистка сильно похудела и постоянно жаловалась на плохое самочувствие. Подкосила ее смерть близкого друга — актера Бориса Плотникова — от разрушительных последствий COVID. Всеми любимая Ольга Борисовна чахла на глазах.

Свой последний спектакль Барнет отыграла еще до пандемии коронавируса. Это был «Дом», созданный по мотивам пьесы Евгения Гришковца.

«Оля давно жаловалась, что ей трудно ходить. Болели ноги. Она носила специальную обувь. Но потом добавилось что-то другое», — делилась с KP.RU близкая подруга актрисы, писательница Татьяна Бронзова.

В последний раз с Барнет она общалась два дня назад, буквально накануне смерти. Ольга Борисовна сообщила, что не так давно ее выписали из больницы, куда госпитализировали с подозрением на коронавирус. Официально этот диагноз не был подтвержден. Однако навещать себя звезда подруге запретила — вдруг действительно заразит?

«Она мне сказала: „Таня, я очень тебя люблю“. Теперь понимаю, что так она прощалась со мной. Ей было трудно говорить, она тяжело дышала. Сказала, что врачи не могут установить диагноз. Ее проверяли на ковид, когда она лежала в больнице. Не нашли, но было что-то с легкими», — заключила писательница.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где будут прощаться с выдающейся актрисой МХТ имени Чехова Ольгой Барнет.

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