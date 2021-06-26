Скончался на родине: неожиданные детали смерти владельца «Черной жемчужины»

Стали известны неожиданные обстоятельства кончины знаменитого бизнесмена, миллиардера Олега Бурлакова. По информации 5-tv.ru, владелец «Черной жемчужины» умер 21 июня в московской больнице «Лапино-4», а не в Монако, как сообщалось ранее.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Точная причина смерти — разрушительные последствия коронавируса. Как ни старались врачи, стабилизировать состояние тяжелого пациента не удалось.

Олег Бурлаков всегда тщательно охранял личную жизнь. Где он проживает и с кем — узнать было невозможно. Предприниматель объяснял это банальным желанием жить спокойно, не обращая внимание на назойливых папарацци.

До последнего времени считалось, что незадолго до смерти бизнесмен завершил все дела в столице и вылетел на побережье Средиземного моря, где давно обустроился. Но оказалось, это было заблуждение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем прославился бизнесмен Олег Бурлаков и чем его изобретение поможет миру.