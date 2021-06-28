Москву 28 июня накрыли гроза, сильный дождь и град. Синоптики назвали осадки, с которыми столкнулись жители столицы, «суперливнем». О нем ранее горожан предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также в Москве начался шквалистый ветер.

«По территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 17–22 метров в секунду», — предупредили в МЧС.

Как объяснили синоптики Росгидромета, такая погода связана с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны.

Очевидцы поделились кадрами погоды в городе. Так, в районе Новокосино ветер настолько сильный, что уносит утеплитель со строек.

Москва, по мнению экспертов, оказалась в самом центре волнового и очень активного циклона. Сегодня в городе и области может выпасть до 70% месячной нормы осадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по прогнозу синоптиков начало июля окажется таким же жарким, как и июнь.