Москву накрыл аномальный «суперливень» — видео
В МЧС также предупредили о граде и шквалистом ветре в столице.
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Москву 28 июня накрыли гроза, сильный дождь и град. Синоптики назвали осадки, с которыми столкнулись жители столицы, «суперливнем». О нем ранее горожан предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также в Москве начался шквалистый ветер.
«По территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 17–22 метров в секунду», — предупредили в МЧС.
Как объяснили синоптики Росгидромета, такая погода связана с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны.
Очевидцы поделились кадрами погоды в городе. Так, в районе Новокосино ветер настолько сильный, что уносит утеплитель со строек.
Москва, по мнению экспертов, оказалась в самом центре волнового и очень активного циклона. Сегодня в городе и области может выпасть до 70% месячной нормы осадков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по прогнозу синоптиков начало июля окажется таким же жарким, как и июнь.
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