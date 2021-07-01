Известный российский актер и музыкант находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Петра Мамонова подключили к ИВЛ

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Петра Мамонова подключили к ИВЛ. Об этом стало известно 5-tv.ru. Известный российский актер и музыкант находится в тяжелом состоянии в реанимации. Согласно имеющимся данным, у него поражено более 60% легких.

70-летний Петр Мамонов уже несколько дней находится в больнице с коронавирусом.

Основателя группы «Звуки Му» медики скорой помощи забрали 27 июня из загородного дома и отправили в столичную Коммунарку после того, как он стал задыхаться. На тот момент у артиста был подтвержден COVID-19, а сам Мамонов находился на карантине. Кроме инфекции, у артиста обнаружили вирусную пневмонию.

Как писал 5-tv.ru ранее, о госпитализации Петра Мамонова сообщила его жена Ольга. Она рассказала, что тот находится в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что в 25-летнем возрасте музыкант пережил клиническую смерть. Он находился в коме 40 дней и не обрадовался возвращению к жизни.

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