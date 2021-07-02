Какие органы поражает штамм коронавируса «дельта»? — комментарий вирусолога

|
Егор Измалкин
1 093

Новый штамм COVID-19, по данным ВОЗ, уже зафиксирован в 96 странах мира.

Какие органы поражает штамм коронавируса «дельта»? — комментарий вирусолога

Фото: depositphotos / HayDmitriy

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Штамм коронавируса «дельта» чаще поражает не дыхательные пути, а другие органы. О причинах этого рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов и пояснил, почему при заражении им редко наблюдается потеря обоняния.

«Это просто особенности такие, констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом „Дельта“. Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

А по словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, индийский штамм «плохой, заразный», и обязательно необходимо массово вакцинироваться от COVID-19 «Спутником V» именно сейчас.

Как писал 5-tv.ru ранее, в ВОЗ заявили о присутствии штамма коронавируса «дельта» в 96 странах мира.

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 июл
Как «Спутник V» воздействует на геном человека — ответ вирусологов
3 июл
Готовимся к худшему: жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии на 3 июля
3 июл
В Минздраве рассказали, когда появляются антитела после прививки «Спутник Лайт»
3 июл
В Минздраве рассказали, существует ли маркер защитного уровня антител от COVID
3 июл
Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае
2 июл
«Ты борешься, а тебя хоронят!» — Бородина вступилась за тяжелобольную МакSим
2 июл
Стало известно, кто мог заразить коронавирусом Петра Мамонова
2 июл
Стало известно состояние лежащего в коме Петра Мамонова
2 июл
В ВОЗ заявили о присутствии штамма коронавируса «дельта» в 96 странах мира
2 июл
Ученые заметили странности в заболеваемости COVID-19 среди пациентов с аллергией

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.62
0.71 87.07
0.66
Жара, тоска, мечты и раздражение: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 ...

Последние новости

16:33
Не всегда готов: как уровень тестостерона влияет на сексуальную активность мужчин?
16:19
«Живи ты своей жизнью!» — экс-супруга мужа Макеевой молит оставить ее в покое
16:06
Как «Спутник V» воздействует на геном человека — ответ вирусологов
15:52
Известная журналистка погибла при падении авто с фуникулера в КБР — фото и видео
15:38
«Я видел чертей» — Фомин признался, что он употреблял наркотики
15:24
Стали известны дата и место похорон покончившего с собой мэра Коломны

Сейчас читают

Бельгия — Италия — 1:2, 1/4 финала Евро-2020, тактический разбор матча
Источник назвал приоритетную версию причины самоубийства мэра Коломны
Тюремный надзиратель занялась сексом с заключенным на виду окружающих
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака