Какие органы поражает штамм коронавируса «дельта»? — комментарий вирусолога
Новый штамм COVID-19, по данным ВОЗ, уже зафиксирован в 96 странах мира.
Фото: depositphotos / HayDmitriy
Штамм коронавируса «дельта» чаще поражает не дыхательные пути, а другие органы. О причинах этого рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов и пояснил, почему при заражении им редко наблюдается потеря обоняния.
«Это просто особенности такие, констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом „Дельта“. Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».
А по словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, индийский штамм «плохой, заразный», и обязательно необходимо массово вакцинироваться от COVID-19 «Спутником V» именно сейчас.
Как писал 5-tv.ru ранее, в ВОЗ заявили о присутствии штамма коронавируса «дельта» в 96 странах мира.
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