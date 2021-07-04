Даже Крым не помог: Пушков отреагировал на разгромное поражение Украины на Евро

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Виктория Андреева
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Матч сборной Незалежной с игроками из Великобритании завершился со счетом 0:4.

Даже Крым не помог: Пушков отреагировал на разгромное поражение Украины на Евро

Фото: ТАСС / SERGEY KOZLOV

В сети активно обсуждают разгромное поражение сборной Украины на Евро-2020. Соперники-анличане забили в ее ворота четыре мяча. Мечты представителей Незалежной о полуфинале чемпионата разбились вдребезги.

Российский сенатор Алексей Пушков не мог пропустить столь значимую новость и оставил комментарий к Telegram-канале. Он заметил, что украинские футболисты изначально были гораздо слабее оппонентов, а потому рассчитывать на хороший результат не приходилось. В этом случае даже магия не спасла бы сборную Незалежной. О «талисманах» на эксклюзивной экипировке и говорить не приходится.

«Все ясно. Англия блестяще побеждает, Украине контур Крыма на футболках не помог. Все закономерно», — заключил Пушков.

Впрочем, футболисты Незалежной отчаиваться не спешат. Впервые в истории им удалось выйти в четвертьфинал чемпионата Европы. Многие считают это грандиозным прорывом и не спешат замахиваться на большие победы. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркивает, что прежде чем «сворачивать горы», предстоит вложить немало сил и средств для развития спорта в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда посольства США надела украинскую форму перед Евро-2020.

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