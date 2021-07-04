Церемония прощания с народным артистом СССР Николаем Сличенко состоялась в Московском цыганском театре «Ромэн». Главный цыган СССР был художественным руководителем этого учреждения.

На церемонии пришли коллеги и поклонники творчества Сличенко. В холле театра разместили портреты актера, в зале включили цыганскую музыку. Под одному на сцену, чтобы произнести прощальную речь, поднялось множество близких и коллег актера. Гроб с его телом вынесли под аплодисменты собравшихся. Похоронен артист будет на Троекуровском кладбище.

Театр длиною в жизнь: судьба главного цыгана СССР Николая Сличенко

Николай Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни. Актером цыганского театра «Ромэн» он стал в 1951 года, а возглавил коллектив — в 1972 году. Кроме театра, Слченко снимался в фильмах. Он известен зрителям по ролям в картинах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и других.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ юмориста Евгения Петросяна о том, каким он запомнил Николая Сличенко.