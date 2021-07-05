От общежития до «Оскара»: История любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в браке 59 лет. Они сходились и расходились, но в итоге сумели сохранить любовь и не разрушить семью. Каким был их путь к счастью, рассказывает 5-tv.ru.

Противоположности притягиваются

Все началось в Школе-студии МХАТ. Вера Быкова (сменила фамилию на Алентова после замужества — Прим.ред) была подающей надежды начинающей актрисой, которая поступила в театральное училище с первого раза. Владимир Меньшов наоборот, до этого три раза провалил вступительные экзамены во ВГИК. Ему приходилось тяжело: преподаватели не могли разглядеть его талант, но его увидела Алентова.

Владимир Меньшов и Вера Алентова в спектакле «Любовь. Письма» в театре имени Пушкина, 2011-й. Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Куров

Сначала они просто дружили, актриса служила ему «подспорьем» в учебе и вообще, в Москве. Оба были приезжими. Алентова переехала в столицу из Котласа, а Меньшов из Астрахани. Студенческая дружба переросла в любовь к третьему курсу. Преподаватели отговаривали Веру Алентову от серьезных отношений с бесперспективным Меньшовым. В 1962-м они поженились. Свадьбу отпраздновали на последние 20 рублей в комнате студенческого общежития. В советском кинематографе зародился новый культовый творческий тандем, но до славы им было еще очень далеко.

Коммуналки, бедность и другие трудности

Меньшов и Алентова поженились не только из-за чувств, но отчасти и из-за расчета. Вера Валентиновна согласилась на брак с однокурсником ради того, чтобы получить комнату в коммунальной квартире. Но отдельное жилье паре не давали. Они долгое время жили в общежитиях, иногда в разных. Первые годы брака были кошмаром для них обоих. Владимир Меньшов признался, что одной из главных проблем было «тотальное безденежье». Молодой семье приходилось постоянно занимать деньги.

Актриса Вера Алентова в спектакле «Невольницы» в театре имени Пушкина, 1972-й. Фото: ИТАР-ТАСС

После окончания школы-студии МХАТ Владимира Валентиновича распредилили в театр Ставрополя. Он согласился на переезд, потому что актерская профессия его разочаровала, а там ему обещали дать возможность заниматься театральными постановками. Вера Валентиновна ехать за мужем отказалась: ее уже приняли в труппу театра имени Пушкина. Это была их первая разлука на несколько лет.

Актер и режиссер Владимир Меньшов в к/ф «Человек на своем месте», 1973-й. Фото: РИА Новости

Меньшов вернулся в столицу в 1967-м. Ситуация с финансами усугубилась, когда в 1969-м родилась их единственная дочь Юлия. В одном из интервью Вера Алентова призналась, что воспитание дочери в ранние годы далось им очень тяжело, ведь они были «понаехавшими» и обратиться за помощью было не к кому.

Кроме жилищных и финансовых проблем, Меньшов и Алентова стали меньше уделять времени друг другу. В начале 70-х Владимир Валентинович учился на режиссера в аспирантуре ВГИКа, параллельно делал первые шаги в создании фильмов. Вера Алентова играла в театре и наконец-то получила отдельную квартиру. У Меньшова не было времени на общение с женой и дочерью, актрису это очень задевало. Копились мелкие обиды друг на друга, бытовые проблемы затмевали любовь. Они решили разойтись, но без официального расторжения брака. Владимир Валентинович признался, что тогда они уже «сидели друг у друга в гландах».

Рождение творческого тандема

Около трех лет Меньшов и Алентова жили раздельно. Режиссер часто навещал жену и дочь Юлию, привозил им подарки из поездок. Вера Алентова прописала мужа в своей квартире и не мешала ему в общении с дочерью. Разлука укрепила их отношения, они решили воссоединиться. Их мечты начали воплощаться в реальность: карьера, отдельное жилье и финансовые возможности.

Актрисы Вера Алентова и Ирина Муравьева в к/ф «Москва слезам не верит», 1980-й. Фото: РИА Новости

В конце 1970-х Владимир Меньшов приступил к съемкам своего культового фильма — «Москва слезам не верит». Главную роль Кати Тихомировой отдал своей музе — Вере Алентовой. К ранее «бесперспективному» актеру и режиссеру пробовались лучшие советские актеры и актрисы: Баталов, Ефремов, Муравьева, Рязанова, Соломин и Тихонов. В 1980-м состоялась премьера в кинотеатрах: за билетами выстраивались километровые очереди. Владимир Меньшов получил премию «Оскар», а Вера Алентова стала кумиром миллионов женщин.

Владимир Меньшов и Вера Алентова на юбилее Школы-студии МХАТ в 2003-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Александра Куров

С тех пор пара была неразлучна. Владимир Меньшов и Вера Алентова обвенчались в церкви в честь 50-летия брака в 2012-м. На обряде присутствовали самые близкие люди пары. Они были неразлучны не только в жизни, но и на сцене. Актеры играли вместе в театре имени Пушкина. Алентова призналась, что муж был для нее опорой в жизни. Только рядом с ним Алентова могла оставаться слабой женщиной и полностью доверить ему свою жизнь.

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