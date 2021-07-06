Пассажир пропавшего Ан-26 опубликовал селфи из самолета перед отправлением

Пассажир вероятно разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 опубликовал на своей странице в Instagram снимок с борта перед отправлением.

«Удачи», — пожелал в комментариях один из подписчиков.

Instagram @memu.ivan

Связь с Ан-26 прервалась 6 июля, после отправления. Он вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В десяти километрах от места назначения при заходе на посадку экипаж аппарата не вышел на связь. По последним данным, на борту воздушного судна находятся 28 человек, включая двоих детей и шестерых членов экипажа. По предварительной версии, самолет мог упасть в море недалеко от пункта назначения. Возбуждено уголовное дело.

Как писал 5-tv.ru ранее, предположительно рухнувший Ан-26 эксплуатировался с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.