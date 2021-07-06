Видео: спасатели на вертолете ищут пропавший на Камчатке пассажирский Ан-26

МЧС опубликовало видео поисков пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. В поселок Палана, который был местом назначения лайнера, для участия в поисках прибыл вертолет Ми-8 со спасателями и врачами.

«На борту воздушного судна личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», — сообщили в МЧС.

Связь с Ан-26 прервалась 6 июля после отправления. Он вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. При заходе на посадку экипаж аппарата не вышел на связь. По предварительной версии, самолет мог упасть в море в радиусе 15-25 километров от аэропорта. По последним данным, на борту воздушного судна находятся 28 человек, включая двоих несовершеннолетних и шестерых членов экипажа. Также известно, что среди них глава Паланы Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин, глава финансового управления администрации поселка Ольга Андрейкина и руководитель отдела опеки и попечительства Юлия Суровцева.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пассажиров предположительно рухнувшего в море на Камчатке Ан-26.