Десятки разрушенных судеб: родственники пассажиров Ан-26 до последнего верили в чудо

Появились первые кадры с места крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке. Самолет врезался в сопку, не долетев до аэропорта Паланы чуть менее четырех километров. Все, кто был на борту — погибли. Это 28 человек, в том числе двое детей. Черное пятно на скале — это и есть след удара самолета. Фюзеляж Ан-26 обнаружили внизу. Еще часть обломков в нескольких километрах от побережья.

В эти минуты к месту крушения продвигаются спасатели, часть уже высадилась с вертолетов. Туда же отправят и водолазов. На Камчатку только что вылетели министр транспорта и глава Росавиации. Первые версии в материале Екатерины Зениной.

Первые кадры с места крушения: не видно ни мелких обломков, ни частей фюзеляжа. Лишь черное пятно — отпечаталось практически на краю скалы. После нескольких часов поисков спасатели передают координаты катастрофы.

Этот вызженый участок говорит о том, что после столкновения пассажирский Ан-26 загорелся. После самолет развалился на части, что-то унес океан, что-то разбросано на сотни метров. До конечного пункта назначения оставалось чуть меньше чеырех километров. Это был заход на посадку, вторая его попытка.

Из этого аэропорта самолет Ан-26 вылетел в Палану, через некоторое время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира в том числе двое детей и шесть членов экипажа.

От аэропорта «Елизово» до взлетно-посадочной полосы конечного пункта назначения — расстояние по прямой 676 километров. Его Ан-26 должен был преодолеть меньше чем за два часа. Основная часть маршрута лежит через сушу. Но вот на посадку судно заходит со стороны Охотского моря. Стоит отметить, что аэродром палана относится к категории горных рядом несколько вершин.

Высота сопки, с которой произошло столкновение, около 200 метров. При том, что безопасный маршрут пролегал на несколько сотен выше.

«Мне довелось там работать и там действительно очень сложные условия Достаточно сложная эксплуатация данного аэродрома и захода, естественно. Тут тоже нужно учитывать. Может изменится буквально за несколько минут. Может туманчик небольшой стоять. А потом пойдет вынос и потом закроет это все», — пояснил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

В 2012 точно в том же месте, при точно таких же обстоятельствах потерпел крушение Ан-28. Воздушное судно тоже заходило на посадку. Тоже врезалось в скалу.

Тогда в ходе расследования выяснялось, что пилоты были пьяны — что, конечно ж, сказалось при работе на таком сложном аэродроме. Здесь часто никакая облачность. Кроме того, причиной могло стать еще и наличие нештатного навигатора GPS.

«На сегодняшний день очень часто и летчики и штурманы гражданской авиации и боевой авиации в том числе частенько используют дополнительные средства навигации. Эти навигаторы облегчают процесс управления самолетом * они чувствуют себя более комфортно, однако от штатных средств отказываться не следует и это является одним из нарушений, технологией полета выполнения задач», — рассказа заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Не исключено, что и в случае с крушением Ан -26 — причина тоже в человеческом факторе. По нашим данным, экипаж пытался срезать траекторию с помощью стороннего оборудования — из-за чего именно и знали ли об этом диспетчеры, еще предстоит выяснить. Возможны и нарушения со стороны владельца судна. Рострнаснадзор обращал внимание «Камчатского авиационного предприятия» на плохую подготовку экипажей. Якобы не было организовано экзаменов по действиям в аварийных ситуациях. Всего предписания коснулись 40 членов летного экипажа. Но исправлены нарушения, по предварительным данным не были.

Никому из 28 человек не удалось выжить. В числе погибших, двое детей. Некоторые летели семьями — такие как супруги Ольга и Александор Андрейкины — они работали в местной администрации. Погибла глава поселения Ольга Мохирева. А это бортмеханик судна Рустем Завгаров — в перерывах от неба, пел про него, и не только.

Свое последнее фото, единственное из салона перед вылетом сделал Иван Сивак. Снимок молодой человек отправил своей семье. Сын мужчины до последнего надеялся, что отец увидит его ответное сообщение.

На данный момент, поиски обломков самолета приостановлены, в связи с наступлением темноты. Работы возобновятся утром. Но по предварительной информации, выживых в этой страшной аварии — нет.