Стали известны новые подробности о состоянии Веры Алентовой

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Георгий Иванов
Эксклюзив 1 150

Знаменитая актриса с конца прошлого месяца лежит в больнице с коронавирусом.

Стали известны новые подробности о состоянии Веры Алентовой

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов Эпидемия коронавируса

Врачи продолжают бороться за жизнь народной артистки РФ Веры Алентовой. Источник 5-tv.ru рассказал последние подробности о состоянии знаменитой актрисы.

Вере Алентовой диагностировали коронавирус, и если только сегодня днем сообщалось, что самый опасный этап болезни уже позади и артистку даже перевели в обычную палату, то по свежей информации, ее вновь поместили в реанимацию.

По словам источника, состояние Алентовой врачи оценивают как средне тяжелое, хотя весьма стабильное — нет улучшений, но и не наблюдаются ухудшения.

Напомним, актриса была госпитализирована с подозрением на коронавирус еще в конце прошлого месяца. Незадолго до этого COVID-19 был диагностирован у ее супруга — режиссера Владимира Меньшова. Автор фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» умер 5 июля на 82-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Алентова рискует пропустить похороны мужа из-за того, что сама находится в больнице.

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