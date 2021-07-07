Мережко: «Уже год назад Меньшов выглядел плохо, я удивился, как резко он сдал»

Умерший на днях от последствий коронавируса режиссер Владимир Меньшов уже год назад не выглядел здоровым человеком. Об этом рассказал известный киноактер, режиссер и сценарист Виктор Мережко.

«Год назад я видел их с Верой Алентовой в Питере на фестивале „Виват кино России!“. Володя выглядел плохо, я даже удивился, как резко он сдал. Видно было, что каждый шаг дается ему с трудом, он так тяжело поднимался на сцену», — цитирует Мережко сайт KP.RU.

Он также прокомментировал начавшиеся после смерти Меньшова споры о том, успел ли знаменитый кинодеятель привиться от коронавируса.

«Подозреваю, что Меньшов все-таки был вакцинирован. Но это только мое частное мнение! Меньшов ведь занимался не только кино, но и политикой, вступил в партию, собирался на выборы в Госдуму… Человек он обязательный, а, чтобы спокойно встречаться с избирателями, без прививки не обойтись. Хотя могли быть и противопоказания у него, все-таки возраст, болячки», — предположил Мережко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Доме кино Союза Кинематографистов. Начало запланировано на 11:00. В 14:00 гроб с телом усопшего доставят в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе — там пройдет отпевание. Затем, в 16:00, на Новодевичьем кладбище столицы состоится традиционное погребение.